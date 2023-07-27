В селе Изыхские Копи девочка погибла в результате падения в септик

Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
Информацию об этом страшном происшествии подтвердила глава района, Ирина Войнова, пишет ФедералПресс.
По словам главы района, девочка упала в септик, который был закрыт старой деревянной крышкой. Несмотря на немедленные попытки спасения, ребенка не удалось спасти.
Ирина Войнова обратилась к жителям села с просьбой принять на себя ответственность за безопасность детей и произвести проверку всех опасных мест, которые могут угрожать жизни и здоровью.