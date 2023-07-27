Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:22

Published Сегодня, 09:22

Modified Сегодня, 09:24

Updated Сегодня, 09:24

В селе Изыхские Копи девочка погибла в результате падения в септик

27 июля 2023, 09:22
Жуткая трагедия потрясла село Изыхские Копи, расположенное в Алтайском районе Хакасии, когда девочка несчастным случаем провалилась в старый септик и погибла.

Информацию об этом страшном происшествии подтвердила глава района, Ирина Войнова, пишет ФедералПресс.

По словам главы района, девочка упала в септик, который был закрыт старой деревянной крышкой. Несмотря на немедленные попытки спасения, ребенка не удалось спасти.

Ирина Войнова обратилась к жителям села с просьбой принять на себя ответственность за безопасность детей и произвести проверку всех опасных мест, которые могут угрожать жизни и здоровью.

Подпишитесь
В омском СК находят убийц по маленьким пуговицам и горлышку от бутылки
Сегодня, 05:24
«Рейдерский» захват. В омском поселке «Просторный» застраивают береговую территорию
25 июля, 12:06
Праздник для трезвых. В Омске на День города запретят торговать алкоголем
Сегодня, 06:30
«Просто ужас, а не воздух». Омичи массово пожаловались на едкую вонь в городе
Сегодня, 02:55
Щепки летят. «Зеленая комиссия» одобрила снос 665 деревьев на территории Омска
Сегодня, 03:28
Как сэкономить время и деньги при оплате продуктовой корзины
Сегодня, 06:00