Posted Сегодня, 07:31
Published Сегодня, 07:31
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Updated Сегодня, 07:33
Документы на регистрацию представили четыре кандидата от политических партий:
Вчера председатель Облизбиркома вручил Виталию Хоценко и Андрею Алехину удостоверения о регистрации, сообщает пресс-служба избирательной комиссии Омской области.
Также поступила информация о том, что кандидаты-«самовыдвиженцы» документы для регистрации в Избирательную комиссию не представили.
Выборы главы региона состоятся 9 и 10 сентября.
Напомним, что недавно стал известны суммы, которые кандидаты готовы потратить на предвыборную кампанию. Бюджет колеблется от 100 000 тысяч до 22 миллионов.