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В Омской области завершилась регистрация кандидатов на выборы Губернатора

27 июля 2023, 07:31
Вчера, 26 июля, в 18:00 Облизбирком прекратил прием документов для регистрации кандидатов на должность Губернатора Омской области.

Документы на регистрацию представили четыре кандидата от политических партий:

  • Виталий Хоценко — «Единая Россия»,
  • Андрей Алехин — КПРФ.
  • Владимир Казанин — «Коммунисты России»,
  • Максим Макаленко — ЛДПР.

Вчера председатель Облизбиркома вручил Виталию Хоценко и Андрею Алехину удостоверения о регистрации, сообщает пресс-служба избирательной комиссии Омской области.

Также поступила информация о том, что кандидаты-«самовыдвиженцы» документы для регистрации в Избирательную комиссию не представили.

Выборы главы региона состоятся 9 и 10 сентября.

Напомним, что недавно стал известны суммы, которые кандидаты готовы потратить на предвыборную кампанию. Бюджет колеблется от 100 000 тысяч до 22 миллионов.

Стало известно, сколько потратят кандидаты в губернаторы Омской области на выборы
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Выборы#Губернаторские выборы#Губернатор#Губернатор области
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