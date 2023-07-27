В омском селе оборудованный по нацпроекту ФАП работал без медицинского оборудования

Там не было электрокардиографа, тонометра, сухожарового шкафа, кислородного ингалятора и других медицинских аппаратов. Из-за этого сотрудники районной прокуратуры подали иск в суд. По итогу его рассмотрения Крутинскую центральную районную больницу имени профессора А. В. Вишневского обязали устранить нарушения.