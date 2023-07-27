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В омском селе оборудованный по нацпроекту ФАП работал без медицинского оборудования

27 июля 2023, 07:57
Фото: прокуратура Омской области
К делу подключилась прокуратура.

В прокуратуре Омской области рассказали о проверке в Крутинском районе. Как выяснилось, в фельдшерско-акушерском пункте в селе Яман не хватало оборудования для оказания медицинской помощи.

Там не было электрокардиографа, тонометра, сухожарового шкафа, кислородного ингалятора и других медицинских аппаратов. Из-за этого сотрудники районной прокуратуры подали иск в суд. По итогу его рассмотрения Крутинскую центральную районную больницу имени профессора А. В. Вишневского обязали устранить нарушения.

Помимо этого главного врача медучреждения привлекли к ответственности по ч. 2 ст. 19.20 КоАП РФ (осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, с нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией), если такое разрешение (лицензия) обязательно (обязательна).

Отметим, что ФАП был оборудован в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

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#Прокуратура Омской области#ФАП#Медицина#Медицинское оборудование#Алина Ясинская
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