В Омске на стройке гостиницы «Космос» миллиардера Евтушенкова разбился рабочий

Posted Сегодня, 08:56
Published Сегодня, 08:56
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Updated Сегодня, 08:58
В Омске силовики выясняют все нюансы несчастного случая на стройке отеля Cosmos Омск на улице Набережная Тухачевского, 10.
«В среду, 26 июля, около 16:08 в приемное отделение БСМП № 1 доставили 49-летнего мужчину, у которого после обследования диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга, после чего госпитализировали», — рассказал Городу55 источник в экстренных службах.
О пациенте медики сообщили в силовые структуры. Прибывшие оперативники опросили пострадавшего и выяснили, что мужчина трудился на стройке отеля Cosmos и в тот день упал со строительных лесов с высоты около 2.5 метров.
По факту случившегося сейчас назначили и проводят проверку.
Напомним, что отель Cosmos Omsk возводит компания АФК «Система», которая принадлежит миллиардеру Евгению Евтушенкову.