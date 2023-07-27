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В Омске на стройке гостиницы «Космос» миллиардера Евтушенкова разбился рабочий

27 июля 2023, 08:56
Фото: Город55
Пострадавший рабтал на стройке разнорабочим
Мужчина выжил, но с тяжелыми травмами головы попал в одну из городских больниц.

В Омске силовики выясняют все нюансы несчастного случая на стройке отеля Cosmos Омск на улице Набережная Тухачевского, 10.

«В среду, 26 июля, около 16:08 в приемное отделение БСМП № 1 доставили 49-летнего мужчину, у которого после обследования диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга, после чего госпитализировали», — рассказал Городу55 источник в экстренных службах.

О пациенте медики сообщили в силовые структуры. Прибывшие оперативники опросили пострадавшего и выяснили, что мужчина трудился на стройке отеля Cosmos и в тот день упал со строительных лесов с высоты около 2.5 метров.

Возможно, с этой конструкции и упал мужчинаВозможно, с этой конструкции и упал мужчина
Возможно, с этой конструкции и упал мужчина
Фото: Город55

По факту случившегося сейчас назначили и проводят проверку.

Напомним, что отель Cosmos Omsk возводит компания АФК «Система», которая принадлежит миллиардеру Евгению Евтушенкову.

На стройке отеля «Космос» в центре Омска нашли труп сотрудника подрядной организации
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