В Омске мигрант пытался подкупить сотрудника ФСБ

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Published Сегодня, 02:55
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В омском СК возбудили уголовное дело в отношении 30-летнего жителя одной из среднеазиатских республик. Его винят в даче взятки сотруднику регионального УФСБ.
«Как считает следствие, вечером 15 июля 2023 года в здании омского аэропорта подозреваемый попытался дать взятку сотруднику УФСБ. За вознаграждение мигрант пытался избавиться от проводимых в отношении него оперативных мероприятий и следственных действий по уголовному делу за организацию незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору», — пояснили Городу55 в СКР по Омской области.
Также взяточник хотел вернуть свой смартфон, который стал доказательством по делу. Вот только сразу после передачи денег гость из ближнего зарубежья был задержан оперативниками ФСБ.
Сейчас по ходатайству следствия суд отправил подозреваемого в СИЗО, где он и будет дожидаться суда.
Между тем, как стало известно Городу55, в Омск этот неудачный взяточник прилетел из Москвы, чтобы «решить» вопрос с уголовным делом, а сам он является гражданином Узбекистана. В качестве вознаграждения он пытался вручить сотруднику УФСБ всего 106 тысяч рублей.