В Омске мигрант пытался подкупить сотрудника ФСБ

Между тем, как стало известно Городу55, в Омск этот неудачный взяточник прилетел из Москвы, чтобы «решить» вопрос с уголовным делом, а сам он является гражданином Узбекистана. В качестве вознаграждения он пытался вручить сотруднику УФСБ всего 106 тысяч рублей.