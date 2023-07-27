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В Хабаровске ребенок выжил после падения из окна

27 июля 2023, 09:19
Вечером 26 июля произошел инцидент, когда малолетний ребенок выпал из окна многоэтажного дома, находясь в домашней обстановке без присмотра.

По информации региональной прокуратуры, в момент происшествия мать ребенка разговаривала по телефону и была отвлечена, пишет ФедералПресс.

Согласно предоставленной информации, девочка находилась на кухне, где было открыто окно, и рядом стоял диван. Воспользовавшись ненаблюдением матери, ребенок дотянулась до окна и несчастным случаем упала с подоконника.

Удивительным образом, несмотря на значительную высоту падения, девочка сумела выжить. Ее немедленно доставили в больницу, где медики диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение. Кроме того, ребенок получил тупую травму живота и грудной клетки, а также ушиб внутренних органов.

Известно, что семья ребенка состоит на учете в ПДН (попечительском доме народного опекунства) из-за ненадлежащего исполнения родительских обязанностей. Прокуратура начала проверку произошедшего, чтобы выяснить обстоятельства и причины данного случая.

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