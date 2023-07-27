В Хабаровске ребенок выжил после падения из окна

Удивительным образом, несмотря на значительную высоту падения, девочка сумела выжить. Ее немедленно доставили в больницу, где медики диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение. Кроме того, ребенок получил тупую травму живота и грудной клетки, а также ушиб внутренних органов.