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Published Сегодня, 09:29

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Updated Сегодня, 09:31

В аквапарке Ростова-на-Дону четырехлетний ребенок утонул в бассейне

27 июля 2023, 09:29
Четырехлетний ребенок утонул в аквапарке в городе Ростов-на-Дону, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

По данным предоставленным следствием, мальчик приехал в аквапарк вместе с родителями. Он купался в бассейне, но спустя некоторое время был обнаружен без сознания, пишет ФедералПресс.

Несмотря на незамедлительную помощь медиков, ребенок скончался. В связи с этим инцидентом возбуждено уголовное дело по статье «Предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Представители Следственного комитета активно проводят необходимые следственные и процессуальные мероприятия для выяснения всех обстоятельств этой трагедии.

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