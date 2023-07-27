В аквапарке Ростова-на-Дону четырехлетний ребенок утонул в бассейне

Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
По данным предоставленным следствием, мальчик приехал в аквапарк вместе с родителями. Он купался в бассейне, но спустя некоторое время был обнаружен без сознания, пишет ФедералПресс.
Несмотря на незамедлительную помощь медиков, ребенок скончался. В связи с этим инцидентом возбуждено уголовное дело по статье «Предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья, повлекшее по неосторожности смерть человека».
Представители Следственного комитета активно проводят необходимые следственные и процессуальные мероприятия для выяснения всех обстоятельств этой трагедии.