Умерла актриса Нина Дробышева

Нина Дробышева начала свою карьеру в Ленинградской студии ТЮЗа, где смогла сочетать работу и учебу, пишет 360tv.ru. С 1962 года она была актрисой Моссоветовского театра. На его сцене она стала знаменитой благодаря своим выступлениям в спектаклях Бориса Щедрина, особенно в роли Эдит Пиаф.