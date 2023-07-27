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Умерла актриса Нина Дробышева

27 июля 2023, 10:53
Известная актриса Нина Дробышева скончалась в возрасте 85 лет, сообщила пресс-служба Моссоветовского театра. Подробности о причинах смерти пока не разглашаются. Дата прощания с артисткой будет объявлена позже.

Нина Дробышева начала свою карьеру в Ленинградской студии ТЮЗа, где смогла сочетать работу и учебу, пишет 360tv.ru. С 1962 года она была актрисой Моссоветовского театра. На его сцене она стала знаменитой благодаря своим выступлениям в спектаклях Бориса Щедрина, особенно в роли Эдит Пиаф.

Кроме театра, Нина Дробышева также снялась в нескольких фильмах, но ее самая известная роль была в фильме Григория Чухрая «Чистое небо» (1961 год), где она исполнила роль Саши Львовой.

В ее фильмографии — картины «Два капитана» (1955), «Отцы и дети» (1958), «Улица полна неожиданностей» (1957), «Русский лес» (1963), «Вечерний свет» (1976) и другие. Ее последняя роль в кино была в детективном телесериале «Волк» (2020 год).

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