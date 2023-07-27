Умерла актриса Нина Дробышева

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
Нина Дробышева начала свою карьеру в Ленинградской студии ТЮЗа, где смогла сочетать работу и учебу, пишет 360tv.ru. С 1962 года она была актрисой Моссоветовского театра. На его сцене она стала знаменитой благодаря своим выступлениям в спектаклях Бориса Щедрина, особенно в роли Эдит Пиаф.
Кроме театра, Нина Дробышева также снялась в нескольких фильмах, но ее самая известная роль была в фильме Григория Чухрая «Чистое небо» (1961 год), где она исполнила роль Саши Львовой.
В ее фильмографии — картины «Два капитана» (1955), «Отцы и дети» (1958), «Улица полна неожиданностей» (1957), «Русский лес» (1963), «Вечерний свет» (1976) и другие. Ее последняя роль в кино была в детективном телесериале «Волк» (2020 год).