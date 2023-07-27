Трупы в мешках. В Омске нашли горы опасных останков

Отметим, что за 1,5 года на территории региона зафиксировали 140 случаев несанкционированного сбора отходов на свалки и в леса. При этом биологические отходы при плюсовой температуре становятся идеальной средой для размножения патогенных микроорганизмов и распространения опасных инфекционных заболеваний.