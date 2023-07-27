Трупы в мешках. В Омске нашли горы опасных останков

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
В пресс-службе управления Россельхознадзора рассказали об обнаруженной свалке с биологическими отходами на территории Советского округа. Мужчина перевозил мешки с останками животных с предприятия, которое находится в поселке Омский Омского района. Место для сброса отходов, по словам водителя, ему сообщил диспетчер.
В областной государственной ветеринарной службе однако заявили, что никаких зарегистрированных предприятий по переработке мясной продукции в этом поселке нет.
Отходы представляли собой кости крупного рогатого скота, свиней и лошадей. Их общий вес составлял около одной тонны.
Сотрудники Россельхознадзора направили информацию в омскую полицию, чтобы те установили лиц, в результате деятельности которых появились биологические отходы. Также о произошедшем проинформировали прокуратуру, УФНС и УФАС.
Отметим, что за 1,5 года на территории региона зафиксировали 140 случаев несанкционированного сбора отходов на свалки и в леса. При этом биологические отходы при плюсовой температуре становятся идеальной средой для размножения патогенных микроорганизмов и распространения опасных инфекционных заболеваний.