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Трупы в мешках. В Омске нашли горы опасных останков

27 июля 2023, 11:14
Фото: Управление Россельхознадзора по Омской области

В Советском округе Омска обнаружили мешки с останками свиней и лошадей

Биологические отходы перевозили с предприятия в поселке Омский.

В пресс-службе управления Россельхознадзора рассказали об обнаруженной свалке с биологическими отходами на территории Советского округа. Мужчина перевозил мешки с останками животных с предприятия, которое находится в поселке Омский Омского района. Место для сброса отходов, по словам водителя, ему сообщил диспетчер.

В областной государственной ветеринарной службе однако заявили, что никаких зарегистрированных предприятий по переработке мясной продукции в этом поселке нет.

Отходы представляли собой кости крупного рогатого скота, свиней и лошадей. Их общий вес составлял около одной тонны.

Сотрудники Россельхознадзора направили информацию в омскую полицию, чтобы те установили лиц, в результате деятельности которых появились биологические отходы. Также о произошедшем проинформировали прокуратуру, УФНС и УФАС.

Отметим, что за 1,5 года на территории региона зафиксировали 140 случаев несанкционированного сбора отходов на свалки и в леса. При этом биологические отходы при плюсовой температуре становятся идеальной средой для размножения патогенных микроорганизмов и распространения опасных инфекционных заболеваний.

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#Юлия Истомина#Свалка#Свалка отходов#Отходы#Кости#Россельхознадзор#Общество#Город#Новости#Омск#Нарушения
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