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Сургутянин потерял 9 млн рублей после общения с мошенниками

27 июля 2023, 09:16
51-летний мужчина стал жертвой хитроумных мошенников, действующих под личиной представителей «Госуслуг».

Инцидент произошел в городе Сургут, и об этом стало известно из официального сообщения регионального управления полиции, пишет ФедералПресс.

Как сообщается, неизвестный звонил потерпевшему, выдавая себя за сотрудника «Госуслуг», и уведомил его о том, что неизвестные лица использовали его личные данные для оформления кредитов на его имя. Чтобы «защитить» свои финансы, мужчине предложили предоставить код из смс-сообщения для смены пароля.

Не подозревая коварство мошенников, сургутянин последовал их указаниям и открыл счет на 2,5 млн рублей, а затем получил кредит на 1,5 млн рублей в своем банке, где обычно получал зарплату. Однако аферисты не остановились на этом, и в течение следующих дней заставили мужчину осуществить еще 18 переводов на общую сумму более четырех миллионов рублей. Каждый раз он оформлял новый кредит в различных банках и переводил деньги на указанные мошенниками счета.

После того, как сургутянин осознал, что стал жертвой жестокой аферы, он немедленно обратился в полицию. В данный момент правоохранительные органы активно работают над выяснением обстоятельств происшедшего и пытаются найти преступников, ответственных за эту коварную схему мошенничества.

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