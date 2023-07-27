Сургутянин потерял 9 млн рублей после общения с мошенниками

Не подозревая коварство мошенников, сургутянин последовал их указаниям и открыл счет на 2,5 млн рублей, а затем получил кредит на 1,5 млн рублей в своем банке, где обычно получал зарплату. Однако аферисты не остановились на этом, и в течение следующих дней заставили мужчину осуществить еще 18 переводов на общую сумму более четырех миллионов рублей. Каждый раз он оформлял новый кредит в различных банках и переводил деньги на указанные мошенниками счета.