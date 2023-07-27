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Published Сегодня, 10:05

Modified Сегодня, 10:07

Updated Сегодня, 10:07

Сухость во рту: возможные причины и распространенные заблуждения

27 июля 2023, 10:05
В беседе с Pravda.Ru врач-эндокринолог, нутрициолог и диетолог Алексей Калинчев прояснил, связана ли сухость во рту с сахарным диабетом.

Он отметил, что наличие этого симптома может быть следствием других проблем, таких как заложенность носа, аллергический ринит, полиноз или воспаление аденоидов, а не обязательно указывает на диабет.

Доктор подчеркнул, что статистически случаев сухости во рту из-за других причин гораздо больше, чем связанных с диабетом. Поэтому, если у кого-то возник этот симптом, не следует сразу делать серьезные выводы о наличии диабета.

Калинчев также пояснил, что одной из распространенных причин сухости во рту может быть недостаточное употребление воды. Часто люди забывают пить достаточное количество жидкости, особенно когда находятся вне дома, из-за страха не найти туалет.

Еще одним фактором, способным вызвать пересыхание рта, является сухой воздух в помещении из-за работы нагревательных приборов, пояснил эксперт. Важно обращать внимание на окружающую среду, чтобы избежать таких негативных последствий для здоровья.

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