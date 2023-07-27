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Published Сегодня, 10:36

Modified Сегодня, 10:38

Updated Сегодня, 10:38

Синдром ночного храпа и апноэ: проблемы со здоровьем и возможные решения

27 июля 2023, 10:36
Высококвалифицированный врач-отоларинголог Алексей Кошелев рассказал Pravda.Ru о тесной связи между синдромом ночного храпа и апноэ, что представляет задержку дыхания во время сна и может вызвать серьезные проблемы со здоровьем.

Кошелев пояснил: «Сам по себе храп не представляет опасности, но возникает опасность, когда к храпу добавляется синдром ночного апноэ, характеризующийся задержкой дыхания во сне и снижением уровня кислорода в крови, что может привести к осложнениям», пишет Pravda.Ru.

Для выявления степени опасности синдрома, сомнологи (специалисты по сну) используют различные методы, включая электроэнцефалографию и другие тесты.

Кошелев также отметил, что для обычного храпа можно применять различные методы модификации, например, влиять на мягкое нёбо, если у пациента есть анатомические особенности, такие как длинный язычок. Слабость мышц может также быть одной из причин храпа, и существуют оперативные методики, которые помогают справиться с этой проблемой.

По мнению эксперта, если у человека есть проблемы с храпом, он обязательно должен обратиться к специалисту, чтобы получить адекватное лечение и предотвратить возможные осложнения для здоровья.

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