Синдром ночного храпа и апноэ: проблемы со здоровьем и возможные решения

Кошелев также отметил, что для обычного храпа можно применять различные методы модификации, например, влиять на мягкое нёбо, если у пациента есть анатомические особенности, такие как длинный язычок. Слабость мышц может также быть одной из причин храпа, и существуют оперативные методики, которые помогают справиться с этой проблемой.