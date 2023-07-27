Сильный ливень затопил квартиры и парковку в многоэтажных домах на севере Москвы

Posted Сегодня, 05:33
Published Сегодня, 05:33
Modified Сегодня, 05:34
Updated Сегодня, 05:34
Журналисты отмечают, что дождевая вода проникла в квартиры дома, расположенного по адресу 3-й Лихачевский переулок. Жильцы сообщают, что такие проблемы возникают регулярно в периоды дождливой погоды, пишет Общественная служба новостей.
Обеспокоенные жильцы также отмечают, что дождевая вода достигает электрощитка с проводами под высоким напряжением, что вызывает опасения о возможных последствиях.
Кроме того, сильный ливень также повлиял на автомобильную парковку в жилищном комплексе «Дмитровский парк». Уровень воды на парковке поднялся до 30-40 см. В настоящее время коммунальные службы заняты откачиванием дождевой воды, чтобы устранить негативные последствия ливня.