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Posted Сегодня, 05:33

Published Сегодня, 05:33

Modified Сегодня, 05:34

Updated Сегодня, 05:34

Сильный ливень затопил квартиры и парковку в многоэтажных домах на севере Москвы

27 июля 2023, 05:33
В результате сильного ливня, который обрушился на столицу, квартиры в 12-этажном жилом доме на севере Москвы были затоплены. Сообщение об этом поступило от телеканала РЕН ТВ.

Журналисты отмечают, что дождевая вода проникла в квартиры дома, расположенного по адресу 3-й Лихачевский переулок. Жильцы сообщают, что такие проблемы возникают регулярно в периоды дождливой погоды, пишет Общественная служба новостей.

Обеспокоенные жильцы также отмечают, что дождевая вода достигает электрощитка с проводами под высоким напряжением, что вызывает опасения о возможных последствиях.

Кроме того, сильный ливень также повлиял на автомобильную парковку в жилищном комплексе «Дмитровский парк». Уровень воды на парковке поднялся до 30-40 см. В настоящее время коммунальные службы заняты откачиванием дождевой воды, чтобы устранить негативные последствия ливня.

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