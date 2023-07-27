Сильный ливень затопил квартиры и парковку в многоэтажных домах на севере Москвы

В результате сильного ливня, который обрушился на столицу, квартиры в 12-этажном жилом доме на севере Москвы были затоплены. Сообщение об этом поступило от телеканала РЕН ТВ.