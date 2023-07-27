Сбер и Минсельхоз Омской обрасти будут совместно развивать АПК

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:19
Updated Сегодня, 09:19
Подписание состоялось на выставке-ярмарке «АгроОмск-2023». В рамках соглашения стороны планируют укреплять сельскохозяйственное производство посредством привлечения внебюджетных инвестиций, дополнительного финансирования и внедрения цифровых инструментов и технологий искусственного интеллекта в агропромышленные процессы.
Среди ключевых направлений взаимодействия станет совместная работа над модернизацией сельскохозяйственных организаций Омской области и реализации государственных программ по развитию сельского хозяйства.
Наталья Корнева, управляющий Омским отделением ПАО Сбербанк:
«Сбер — один из лидирующих банков в Омской области по работе с сельскохозяйственным сектором. По итогам первого полугодия количество договоров по кредитованию агропромышленного сектора на 20% превышает показатели прошлого года — портфель составляет почти 2 млрд. рублей. При этом Сбер будет содействовать Министерству не только привлечением инвестиций, но и экспертизой в области применения технологий искусственного интеллекта для их дальнейшего внедрения в работу агропромышленного сектора».