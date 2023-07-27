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Сбер и Минсельхоз Омской обрасти будут совместно развивать АПК

27 июля 2023, 09:17
Фото: Сбер
Сбер и Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области заключили соглашение о сотрудничестве в области АПК.

Подписание состоялось на выставке-ярмарке «АгроОмск-2023». В рамках соглашения стороны планируют укреплять сельскохозяйственное производство посредством привлечения внебюджетных инвестиций, дополнительного финансирования и внедрения цифровых инструментов и технологий искусственного интеллекта в агропромышленные процессы.

Среди ключевых направлений взаимодействия станет совместная работа над модернизацией сельскохозяйственных организаций Омской области и реализации государственных программ по развитию сельского хозяйства.

Наталья Корнева, управляющий Омским отделением ПАО Сбербанк:

«Сбер — один из лидирующих банков в Омской области по работе с сельскохозяйственным сектором. По итогам первого полугодия количество договоров по кредитованию агропромышленного сектора на 20% превышает показатели прошлого года — портфель составляет почти 2 млрд. рублей. При этом Сбер будет содействовать Министерству не только привлечением инвестиций, но и экспертизой в области применения технологий искусственного интеллекта для их дальнейшего внедрения в работу агропромышленного сектора».
#Ольга Акамова
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