Сбер и Минсельхоз Омской обрасти будут совместно развивать АПК

Подписание состоялось на выставке-ярмарке «АгроОмск-2023». В рамках соглашения стороны планируют укреплять сельскохозяйственное производство посредством привлечения внебюджетных инвестиций, дополнительного финансирования и внедрения цифровых инструментов и технологий искусственного интеллекта в агропромышленные процессы.



Среди ключевых направлений взаимодействия станет совместная работа над модернизацией сельскохозяйственных организаций Омской области и реализации государственных программ по развитию сельского хозяйства.



Наталья Корнева, управляющий Омским отделением ПАО Сбербанк: