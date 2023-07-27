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С омичей будут ежегодно брать 100 рублей за оплату виртуальной «Омкой» в транспорте

27 июля 2023, 08:49
Фото: Город55
В настоящее время платить за проезд в городском транспорте можно традиционной пластиковой транспортной картой.

В Омске планируют выпустить транспортную карту «Омка» в виртуальном формате. Соответствующий проект постановления опубликовали 26 июля на сайте городской администрации. В документе говорится, что подключить виртуальную карту можно за 100 рублей, а для школьников, студентов и пенсионеров — за 50 рублей.

Кроме того, виртуальную «Омку» необходимо будет ежегодно продлять за ту же сумму.

Отметим, что в настоящее время оплачивать проезд в транспорте можно традиционной пластиковой транспортной картой. Стоимость ее выпуска составляет 50 рублей для школьников, студентов и пенсионеров, и 100 рублей — для остальных пассажиров. Продлять пластиковую «Омку» не нужно.

Транспортные карты «Омка» ввели в городской транспорте в 2015 году. Платить за проезд также можно банковской картой и «Единой картой омича».

Чтобы пополнить карту «Омка» омичам необходимо будет обновить приложение
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#Евгений Игишев#Транспорт#Омка#Транспортная карта#Мэрия#Мэрия Омска#Проезд#Общество#Город#Омск#Омская область
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