С омичей будут ежегодно брать 100 рублей за оплату виртуальной «Омкой» в транспорте

Posted Сегодня, 08:49
Published Сегодня, 08:49
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В Омске планируют выпустить транспортную карту «Омка» в виртуальном формате. Соответствующий проект постановления опубликовали 26 июля на сайте городской администрации. В документе говорится, что подключить виртуальную карту можно за 100 рублей, а для школьников, студентов и пенсионеров — за 50 рублей.
Кроме того, виртуальную «Омку» необходимо будет ежегодно продлять за ту же сумму.
Отметим, что в настоящее время оплачивать проезд в транспорте можно традиционной пластиковой транспортной картой. Стоимость ее выпуска составляет 50 рублей для школьников, студентов и пенсионеров, и 100 рублей — для остальных пассажиров. Продлять пластиковую «Омку» не нужно.
Транспортные карты «Омка» ввели в городской транспорте в 2015 году. Платить за проезд также можно банковской картой и «Единой картой омича».