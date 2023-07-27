С омичей будут ежегодно брать 100 рублей за оплату виртуальной «Омкой» в транспорте

Отметим, что в настоящее время оплачивать проезд в транспорте можно традиционной пластиковой транспортной картой. Стоимость ее выпуска составляет 50 рублей для школьников, студентов и пенсионеров, и 100 рублей — для остальных пассажиров. Продлять пластиковую «Омку» не нужно.