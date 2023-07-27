РЭО представил цифровые сервисы в сфере ТКО на форуме «Умный город» в Уфе

В ходе заседания спикеры также обсудили ряд вопросов, посвященных цифровым платформам для контроля за экологической обстановкой и обращением с ТКО, а также инновационные решения по переработке и вторичному использованию, включая импортозамещение и развитие программно-аппаратных комплексов. Кроме того, удалось обобщить успешные практики и проанализировать достигнутые результаты.