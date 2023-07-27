РЭО представил цифровые сервисы в сфере ТКО на форуме «Умный город» в Уфе

Posted Сегодня, 14:35
Published Сегодня, 14:35
Modified Сегодня, 14:37
Updated Сегодня, 14:37
По его словам, в ближайшее время в отрасли по обращению с отходами найдут свое применение технологии искусственного интеллекта и анализа больших данных. Об этом пишет mkset.ru.
В рамках презентации также были отмечены уже реализованные инициативы с применением ИТ-решений, а также перспективные цифровые технологии в сфере обращения с ТКО.
По словам генерального директора РЭО Дениса Буцаева, цифровизация отрасли способствует формированию экономики замкнутого цикла, поэтому в компании весьма широко применяют цифровые технологии в рамках реализации федеральных проектов.
Он также отметил, что в ходе мероприятия представители РЭО сообщили о мониторинге объектов при помощи беспилотных летательных аппаратов. Данный метод исследования позволил оценить вместимость около 500 полигонов, при этом на некоторых были зафиксировали многочисленные нарушения.
«Поделились опытом проведения совместного со „Сколково“ технологического конкурса по роботизированной сортировке отходов. На нем искали решения, которые позволят снизить долю отходов, направляемых на захоронение после сортировки, для этого требуются эффективные технологии сортировки отходов», — добавил Денис Буцаев.
В ходе заседания спикеры также обсудили ряд вопросов, посвященных цифровым платформам для контроля за экологической обстановкой и обращением с ТКО, а также инновационные решения по переработке и вторичному использованию, включая импортозамещение и развитие программно-аппаратных комплексов. Кроме того, удалось обобщить успешные практики и проанализировать достигнутые результаты.