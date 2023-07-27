Пятилетний ребенок погиб в пожаре на балконе в Якутии

Согласно информации, в той квартире, где произошла трагедия, проживала мать с детьми, один из которых был инвалидом. Соседи рассказали, что женщина часто употребляла алкоголь и насиловала своих детей, что привело к вмешательству инспекторов по делам несовершеннолетних. В итоге дети были отобраны у матери, а она помещена в социальное учреждение.