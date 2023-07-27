Путин рассказал о запуске индустриальной зоны у Суэцкого канала

Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
По словам главы государства, строительство первых производственных мощностей может начаться уже в 2023 году. Промышленная зона будет экспортировать свою продукцию по всей Африке, пишет 360tv.ru.
Создание такой зоны осуждалось еще в 2018 году и предполагало участие России. Ожидается, что она объединит различные отрасли, включая приборостроение, деревообработку и фармацевтику. В рамках проекта планируется привлечь около семи миллиардов долларов инвестиций и создать более 35 тысяч рабочих мест.
Саммит «Россия — Африка» проходит в Санкт-Петербурге. По его итогам президент Путин выступит с заявлением для СМИ.