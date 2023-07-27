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Posted Сегодня, 11:15

Published Сегодня, 11:15

Modified Сегодня, 11:16

Updated Сегодня, 11:16

Путин рассказал о запуске индустриальной зоны у Суэцкого канала

27 июля 2023, 11:15
В ближайшее время Россия планирует запустить индустриальную зону в Египте возле Суэцкого канала. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на форуме «Россия — Африка».

По словам главы государства, строительство первых производственных мощностей может начаться уже в 2023 году. Промышленная зона будет экспортировать свою продукцию по всей Африке, пишет 360tv.ru.

Создание такой зоны осуждалось еще в 2018 году и предполагало участие России. Ожидается, что она объединит различные отрасли, включая приборостроение, деревообработку и фармацевтику. В рамках проекта планируется привлечь около семи миллиардов долларов инвестиций и создать более 35 тысяч рабочих мест.

Саммит «Россия — Африка» проходит в Санкт-Петербурге. По его итогам президент Путин выступит с заявлением для СМИ.

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