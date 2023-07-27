Путин рассказал о запуске индустриальной зоны у Суэцкого канала

Создание такой зоны осуждалось еще в 2018 году и предполагало участие России. Ожидается, что она объединит различные отрасли, включая приборостроение, деревообработку и фармацевтику. В рамках проекта планируется привлечь около семи миллиардов долларов инвестиций и создать более 35 тысяч рабочих мест.