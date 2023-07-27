Призывникам запретят пользоваться услугами юристов при подаче жалобы в военкомате

Напомним, что по новому закону призывной возраст увеличивается до 30 лет. Новобранцев в армии при этом продолжат набирать с 18 лет, несмотря на изначальное предложение повысить нижнюю планку призывного возраста до 21 года. Также увеличивается сумма штрафа за неявку в военкомат без уважительной причины. Он будет составлять от 10 до 30 тысяч рублей (в настоящее время сумма штрафа составляет от 500 рублей до 3 тысяч рублей). Закон вступит в силу с 1 октября.