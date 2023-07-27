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Призывникам запретят пользоваться услугами юристов при подаче жалобы в военкомате

27 июля 2023, 05:29
Фото: 1MI
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Обжаловать решение призывной комиссии сможет либо сам призывник, либо его законный представитель.

Призывникам запретят привлекать юристов для подачи жалобы в военкомате. Такие поправки в закон о военной службе были приняты 25 июля депутатами Госдумы.

«Призывная комиссия субъекта Российской Федерации в день поступления жалобы направляет уведомление о ее поступлении в военный комиссариат, призывную комиссию, чьи решения и заключение обжалуются гражданином или его законным представителем, » — говорится в законе.

Законными представителями, согласно гражданскому процессуальному кодексу, могут быть родители, опекуны, попечители. Они представляют интересы недееспособных или не обладающих полной дееспособностью граждан и защищают их в суде.

Напомним, что по новому закону призывной возраст увеличивается до 30 лет. Новобранцев в армии при этом продолжат набирать с 18 лет, несмотря на изначальное предложение повысить нижнюю планку призывного возраста до 21 года. Также увеличивается сумма штрафа за неявку в военкомат без уважительной причины. Он будет составлять от 10 до 30 тысяч рублей (в настоящее время сумма штрафа составляет от 500 рублей до 3 тысяч рублей). Закон вступит в силу с 1 октября.

С 18 до 30. Госдума приняла поправку об изменении призывного возраста
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#Евгений Игишев#Армия#Срочная армия#Призыв#Военный призыв#Госдума#Госдума РФ#Депутаты#Закон#Общество
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