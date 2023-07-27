Президент Нигера свергнут военными, введен комендантский час

Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
Статья отмечает: «Нигерские военные выступили на национальном телевидении, сообщив о смещении президента Базума, а также о закрытии границ».
Ранее в столице Нигера, городе Ниамее, возникла стрельба возле дворца президента, вызванная вооруженным мятежом, пишет Общественная служба новостей. Военнослужащие охраны президента Мохамеда Базума открыли огонь по демонстрантам, требующим освобождения президента, который был удерживаем внутри резиденции.