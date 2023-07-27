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Президент Нигера свергнут военными, введен комендантский час

27 июля 2023, 09:19
Согласно информации агентства Reuters, в Нигере было объявлено о свержении президента Мохамеда Базума в результате действий вооруженных сил. В связи с произошедшим, введен комендантский час.

Статья отмечает: «Нигерские военные выступили на национальном телевидении, сообщив о смещении президента Базума, а также о закрытии границ».

Ранее в столице Нигера, городе Ниамее, возникла стрельба возле дворца президента, вызванная вооруженным мятежом, пишет Общественная служба новостей. Военнослужащие охраны президента Мохамеда Базума открыли огонь по демонстрантам, требующим освобождения президента, который был удерживаем внутри резиденции.

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