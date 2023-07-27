Представители РЭО обсудили вопросы обращения с отходами с африканскими коллегами

Posted Сегодня, 13:02
Published Сегодня, 13:02
Modified Сегодня, 13:02
Updated Сегодня, 13:02
Вопросы обсуждались на сессии «Международное межрегиональное сотрудничество. Экономика возможностей. Опыт Москвы и субъектов РФ» с участием спикеров из африканских стран, передает rostovgazeta.ru.
Генеральный директор РЭО Денис Буцаев сообщил, что представители Российского экологического оператора обсудили с представителями муниципалитетов Африки и министром столичного правительства сотрудничество в области урбанизации и экологии. Также достигнута договоренность об обмене технологической информацией для поиска возможностей инвестиционного взаимодействия.
Делегация РЭО рассмотрела возможность организации встречи с профильными ведомствами Республики Зимбабве, а также возможность презентации технологических решений России для муниципалитетов Южно-Африканской Республики.
Кроме того, представители РЭО обсудили с министром правительства Москвы Сергеем Череминым планы по наращиванию сотрудничества с руководствами столиц африканских государств.