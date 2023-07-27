Представители РЭО обсудили вопросы обращения с отходами с африканскими коллегами

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев сообщил, что представители Российского экологического оператора обсудили с представителями муниципалитетов Африки и министром столичного правительства сотрудничество в области урбанизации и экологии. Также достигнута договоренность об обмене технологической информацией для поиска возможностей инвестиционного взаимодействия.