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Праздник для трезвых. В Омске на День города запретят торговать алкоголем

27 июля 2023, 06:30
Фото: Город55
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В Омске на День города запретят торговать алкоголем

Ограничение будут действовать в местах проведения праздничных мероприятий.

При праздновании Дня города в Омской области ограничат продажу алкогольной продукции. Требования вводят в местах проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий. Соответствующий проект постановления появился на сайте администрации Омска.

Запрет ставят на продажу в границах территорий, где организуют праздничные мероприятия до 11 августа включительно. Розничную торговлю алкоголем нельзя будет проводить за два часа до их проведения, а также еще два часа после их завершения.

За соблюдением требований и правопорядка следят сотрудники регионального УМВД.

Ранее Город55 об афише мероприятий, приуроченных к 307-летию Омска. Празднования в честь Дня города начались вчера, 26 июля, в микрорайонах, где провели серию концертов «От окраин — к центру». Полная программа о том, где погулять и на что посмотреть, находится по ссылке ниже.

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#Алина Ясинская#Общество#Город#Новости#Омск#День города#Алкоголь#Праздник#Массовые мероприятия
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