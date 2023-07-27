Праздник для трезвых. В Омске на День города запретят торговать алкоголем

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
Modified Сегодня, 06:32
Updated Сегодня, 06:32
При праздновании Дня города в Омской области ограничат продажу алкогольной продукции. Требования вводят в местах проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий. Соответствующий проект постановления появился на сайте администрации Омска.
Запрет ставят на продажу в границах территорий, где организуют праздничные мероприятия до 11 августа включительно. Розничную торговлю алкоголем нельзя будет проводить за два часа до их проведения, а также еще два часа после их завершения.
За соблюдением требований и правопорядка следят сотрудники регионального УМВД.
Ранее Город55 об афише мероприятий, приуроченных к 307-летию Омска. Празднования в честь Дня города начались вчера, 26 июля, в микрорайонах, где провели серию концертов «От окраин — к центру». Полная программа о том, где погулять и на что посмотреть, находится по ссылке ниже.