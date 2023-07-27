Благодаря аренде VPS сервера, вы сможете без проблем справиться с повышенным трафиком на вашем сайте или веб-приложении, что особенно актуально для бизнесов, переживающих быстрый рост. Кроме того, VPS обеспечивает вам приватность и безопасность, которых так не хватает в общем хостинге. Благодаря отделенности от других пользователей, ваши данные и информация остаются в безопасности.