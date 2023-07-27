Омскому «Магниту» не удалось обжаловать признание «мусорных» тарифов завышенными

Posted Сегодня, 05:13
Published Сегодня, 05:13
Modified Сегодня, 05:13
Updated Сегодня, 05:13
Пятый апелляционный суд оставил в силе решение по иску прокуратуры о просьбе признать приказ, установивший завышенные тарифы по обращению с ТКО, недействительным.
В ходе последней проверки выяснилось, что при установке тарифа комиссия приняла во внимание экономически необоснованные расходы на сумму 583,8 млн рублей.
Также во время проверки прокуратура выявила многочисленные нарушения регоператора в вывозе отходов за 2020 год на территории всего региона. Так, например, полученные компанией денежные средства сильно разняться со стоимостью услуг, которые были выполнены.
Решением апелляционного суда о признании недействующим приказа региональной энергетической комиссии признано законным, оставлено без изменения и вступило в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области.
Напомним, что в апреле этого года суд уже признавал тарифы «Магнита» завышенными, но компания не согласилась с решением и подала апелляцию.