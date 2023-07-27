Омский пенсионер инвестировал в мошенников почти 600 000 рублей

Первая прибыль составила 20 долларов, а первая внесенная сумма — 20 000 рублей. Деньги пожилой омич вывел, но на этом не остановился. После разговоров с консультантом он захотел вложить еще больше, поэтому взял два кредита — на 350 000 и 225 000 рублей. Сначала доход увеличивался, но когда прибыль превысила 14 000 долларов, консультант сказал, что счет заморожен.