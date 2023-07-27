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Омский пенсионер инвестировал в мошенников почти 600 000 рублей

27 июля 2023, 05:57
Фото: 1MI
70-летний житель Кировского округа потерял 595 000 рублей на инвестициях после «помощи» консультанта-трейдера.

В конце июля этого года пенсионер решил попробовать себя в инвестировании на фондовом рынке. Перешел по ссылке, заполнил анкету, а после с ним связался консультант, который хотел помочь мужчине с валютными сделками.

«Мне позвонили и предложили поучаствовать в бирже. Мы с ними договорились, что они будут покупать доллар по 170 рублей, но минимальная сумма, которую надо внести — 6 000 долларов», — рассказал пенсионер.

Первая прибыль составила 20 долларов, а первая внесенная сумма — 20 000 рублей. Деньги пожилой омич вывел, но на этом не остановился. После разговоров с консультантом он захотел вложить еще больше, поэтому взял два кредита — на 350 000 и 225 000 рублей. Сначала доход увеличивался, но когда прибыль превысила 14 000 долларов, консультант сказал, что счет заморожен.

Чтобы получить деньги, нужно было создать резервный счет и внести налог — 2,5 тыс долларов. Узнав о таких условиях, пенсионер понял, что все это время общался с мошенниками.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в крупном размере». Сейчас сотрудники уголовного розыска отслеживают движение денег по счетам, сообщает пресс-служба МВД России по Омской области.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Мошенничество#Мошенники#Мошенник#Похищение
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