Омский «Авангард» забрал первый матч «предсезонки» по булитам

Posted Сегодня, 13:39
Published Сегодня, 13:39
Modified Сегодня, 13:41
Updated Сегодня, 13:41
Сегодня, 27 июля, на лед G-Drive Арены после приличного перерыва вернулся большой хоккей, — «Авангард» и «Омские крылья» сыграли товарищеский матч. Полных трибун не наблюдалось, но не менее 5 тысяч омичей и гостей города пришли посмотреть на это действо.
Поехали. «Крылья» в белом, «Авангард» в новой форме. Матч начался с удаления у Крыльев за подножку. Вот только реализовать большинство старшие «ястребы» не сумели, но были близки.
Далее все покатилось в равной борьбе без какого-либо доминирования в чужой зоне. Однако со временем «Крылья» смотрелись чуть посмелее.
На 11 минуте матча пришедшие на трибуну увидели первую шайбу, отличился нападающий «Авангарда " Игорь Мартынов. В ассистентах Михаил Гуляев и Дмитрий Соловьев.
За 6 с половиной минут до завершения периода уже старшие «ястребы» остались в меньшинстве, но без особых усилий отбились.
За 25 секунд до сирены «Авангард» вновь получил шанс разыграть лишнего, но на перерыв команды ушли при счете 1:0.
Второй период «Авангард» начал в большинстве, но до забитой шайбы дело не довел. Вот только поиграть в равных составах получилось всего несколько секунд, «Крылья» вновь схлопотал удаление, но и в этот раз обошлось без голов.
На 7-й минуте второго периода «Крылья» напротив свое большинство реализовали, — шайбу забросил нападающий Егор Сердюк. Вот только радоваться этому голу пришлось недолго, «Крылья» опять проштрафились и были наказаны, — Игорь Мартынов оформил дубль.
Затем команды продолжили обмениваться удалениями, сменили вратарей, доиграли почти до финала периода, когда нападающий Кирилл Панюков сделал счет на табло 3:1 в пользу «Авангарда». На том и разошлись в этом отрезке игры.
В третьем периоде удаления продолжились. Первым в штрафной бокс отправился Илья Рейнгард из «Омских крыльев» и через полторы минуты старшие «ястребы» оформили четвертую шайбу. Гол на счету Игоря Гераськина. Чуть погодя отбывать штраф уехал Денис Венгрыжановский из «Авангарда». В этот раз без голов, но следом еще один шанс у «Крыльев» за подножку. Опять тщетно, — на табло все те же 4-1. Однако с выходом проштрафившегося у «Авангарда» счет изменился, — нападающий Николай Хворов сократил отставание своей команды. Буквально через минуту «Крылья» вновь огорчили Илью Проскурякова, — Кирилл Устинов поменял цифры на медиакубе на 4:3.
На 14-й минуте «Авангард» реализовал очередное большинство, — шайбу забросил Денис Венгрыжановский.
Далее все шло по уже знакомому сценарию, — удаление у «Авангарда», две минуты, выход проштрафившегося на лед и гол. Четвертая шайба за «Крыльев» на счету нападающего Максима Казакова. Следом очередное меньшинство у «Авангарда» и соперник сравнивает, — 5:5. Точным был Дмитрий Шешин. Финальная сирена. Овертайм. Дополнительное время победителя не выявило, но кровь зрители увидели. Досталось Сергею Алхимову из «Крыльев».
В булитной серии единственную шайбу забросил Игорь Гераськин и подарил «Авангарду» первую победу в предсезонке.