Омский «Авангард» забрал первый матч «предсезонки» по булитам

В третьем периоде удаления продолжились. Первым в штрафной бокс отправился Илья Рейнгард из «Омских крыльев» и через полторы минуты старшие «ястребы» оформили четвертую шайбу. Гол на счету Игоря Гераськина. Чуть погодя отбывать штраф уехал Денис Венгрыжановский из «Авангарда». В этот раз без голов, но следом еще один шанс у «Крыльев» за подножку. Опять тщетно, — на табло все те же 4-1. Однако с выходом проштрафившегося у «Авангарда» счет изменился, — нападающий Николай Хворов сократил отставание своей команды. Буквально через минуту «Крылья» вновь огорчили Илью Проскурякова, — Кирилл Устинов поменял цифры на медиакубе на 4:3.