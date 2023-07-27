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Омские следователи накрыли ритуальщика из Воронежа, который развратил более 100 детей

27 июля 2023, 05:38
Фото: 1MI
Следствие по некоторым эпизодам до сих пор не окончено
По некоторым эпизодам мужчина уже получил срок и отбывает наказание в колонии, по другим следствие длится до сих пор.

В современных реалиях масса преступлений совершается в Интернете, в том числе, и в отношении половой неприкосновенности детей. Педофилы всех мастей ушли в Сеть, где и ведут свои развратные переписки, с фото и видео интимного характера. Об одном из таких «любителей» сексуальных забав с несовершеннолетними Городу55 поведал следователь по расследованию особо важных дел следственного отдела по ЦАО города Омска Алексей Рубцов.

«В прошлом году поступило заявление. Все проверили, вычислили IP-адрес нашего фигуранта и поехали к нему в гости в Воронеж. Приехали, нашли подозреваемого, который очень удивился, когда узнал, что мы из Омска. Позже мы выяснили природу этого удивления, — дело в том, что этот фигурант общался и развращал массу детей по всей России, и попросту не знал или не помнил, кто из них и где проживает. Ведь все происходило в интернете без привязки к местности», — пояснил Алексей Рубцов.

После задержания следователь стал распутывать обширную сеть общения воронежского педофила и установил не менее 100 потерпевших.

«У фигуранта набралось больше сотни жертв в разных уголках нашей страны. Сообщали эти сведения коллегам из других регионов, там, как и у нас, возбуждались уголовные дела, которые затем объединялись в одно производство. По некоторым эпизодам обвиняемый уже получил различные сроки и отбывает наказание в колонии, по другим — следствие длится до сих пор», — сообщил Рубцов.

Отметим, что по заверениям нашего собеседника, расследовать такие вот дела весьма и весьма сложно, поскольку на начальном этапе у следствия имеются лишь «мертвые» доказательства.

«Вся трудность таких преступлений заключается в том, что первоначальные доказательства получаются путем установления IP-адресов, переписок, и данных из социальных сетей. То есть, следователь получает, так называемые, „мертвые“ доказательства, — ни свидетелей, ни очевидцев, ни каких-то показаний и признаний», — объясняет наш собеседник.

Однако технические возможности СК РФ не стоят на месте и рано или поздно и вот такие сетевые педофила оказываются на скамье подсудимых.

Полное интервью с Алексеем Рубцовым смотрите ниже по ссылке.

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