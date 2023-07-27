Омские следователи накрыли ритуальщика из Воронежа, который развратил более 100 детей

В современных реалиях масса преступлений совершается в Интернете, в том числе, и в отношении половой неприкосновенности детей. Педофилы всех мастей ушли в Сеть, где и ведут свои развратные переписки, с фото и видео интимного характера. Об одном из таких «любителей» сексуальных забав с несовершеннолетними Городу55 поведал следователь по расследованию особо важных дел следственного отдела по ЦАО города Омска Алексей Рубцов.