Очевидец рассказал о падении и возгорании вертолета Ми-8 на Алтае

«Много людей получили ожоги. Не знаю, скольким удалось спастись. Все, кто смог выбраться, покинули место происшествия. Некоторые из них не получили серьезных травм. Два пилота были с ожогами, и две женщины получили серьезные повреждения. Я слышал, что еще две женщины убежали на соседнюю базу в поисках помощи, также с травмами», — рассказал житель Тюнгура.