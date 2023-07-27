Очевидец рассказал о падении и возгорании вертолета Ми-8 на Алтае

Posted Сегодня, 10:59
Published Сегодня, 10:59
Modified Сегодня, 11:02
Updated Сегодня, 11:02
Судно упало на землю в селе Тюнгур Усть-Коксинского района. Сергей сообщил изданию 360tv.ru, что в момент катастрофы он находился на базе и готовил баню. Он видел, как вертолет идет на посадку, а затем услышал громкий шум.
«Я пошел в лес и увидел, что вертолет уже лежит на боку и вспыхивает. В процессе моего приближения к месту падения я замечал, как куски вертолета разлетались вокруг», — рассказал Сергей.
По его словам, сразу после падения загорелась средняя часть вертолета Ми-8. Огонь еще не достиг выхода, поэтому люди успели спастись. Сергей помогал эвакуировать пострадавших.
«Много людей получили ожоги. Не знаю, скольким удалось спастись. Все, кто смог выбраться, покинули место происшествия. Некоторые из них не получили серьезных травм. Два пилота были с ожогами, и две женщины получили серьезные повреждения. Я слышал, что еще две женщины убежали на соседнюю базу в поисках помощи, также с травмами», — рассказал житель Тюнгура.
Спасательная бригада доставила всех пострадавших в местную больницу.
По данным МЧС России, на борту вертолета находились 13 человек, шесть из которых погибли. Предварительная версия гласит, что Ми-8 задел электрические провода, что привело к его крушению.