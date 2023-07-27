Невыносимая вонь, попытка подкупа мигрантом и день города без алкоголя. Омск сегодня

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Новость № 1. Омичи пожаловались на едкий химический запах в нескольких округах города
В ночь с 26 на 27 июля жители Омска оставили в соцсетях многочисленные жалобы на качество атмосферного воздуха. Запах выхлопных газов и химии чувствовался в Октябрьском, Советском и Кировском округах. В воздухе, по данным сервиса «Эковизор», содержались взвешенные частицы PM2.5 и PM10 (24% и 16% от ПДК соответственно). Чуть позже в городе объявили режим неблагоприятных метеоусловий. Действовать он будет до 11 часов утра 28 июля.
Новость № 2. Мигранта, пытавшегося подкупить сотрудника ФСБ, задержали в омском аэропорту
30-летний житель одной из среднеазиатских республик стал фигурантом уголовного дела после попытки 15 июля в здании аэропорта дать взятку суммой 106 тысяч рублей сотруднику омского УФСБ. Таким образом, по информации следствия, он рассчитывал избавиться от уголовного дела за организацию незаконной миграции своих соотечественников. Дожидаться суда мужчина, прилетевший из Москвы, будет в СИЗО.
Новость № 3. Празднование Дня города в Омске пройдет без алкоголя
В местах проведения праздничных мероприятий на День города традиционно ограничат продажу алкоголя. Действовать запрет, согласно проекту постановления омской мэрии, будет до 11 августа включительно. Розничную торговлю алкогольными напитками нельзя будет проводить за два часа до проведения праздничных мероприятий, а также еще два часа после их завершения. За соблюдение требований и правопорядок предстоит отвечать сотрудникам омского УМВД.