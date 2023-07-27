Невыносимая вонь, попытка подкупа мигрантом и день города без алкоголя. Омск сегодня

В ночь с 26 на 27 июля жители Омска оставили в соцсетях многочисленные жалобы на качество атмосферного воздуха. Запах выхлопных газов и химии чувствовался в Октябрьском, Советском и Кировском округах. В воздухе, по данным сервиса «Эковизор», содержались взвешенные частицы PM2.5 и PM10 (24% и 16% от ПДК соответственно). Чуть позже в городе объявили режим неблагоприятных метеоусловий. Действовать он будет до 11 часов утра 28 июля.