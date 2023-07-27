Не знал о запрете. Омича задержали за запуск беспилотника в парке на Левобережье

Обследуя территорию, сотрудники Росгвардии нашли мужчину на велосипеде, у которого с собой как раз был квадрокоптер. Омич заявил, что ничего не знал о запрете запуска беспилотных летательных аппаратов на территории города, а сам квадрокоптер купил через интернет. Мужчину задержали и передали полицейским для дальнейшего разбирательства.