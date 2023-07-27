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Не знал о запрете. Омича задержали за запуск беспилотника в парке на Левобережье

27 июля 2023, 12:30
Фото: 1MI
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22-летнего омича задержали из-за запуска незаконного беспилотника

Квадрокоптер поздно вечером заметили над территорией парка в Кировском округе.

26 июля, около 22.00 часов, 22-летний омич без специального разрешения запустил квадрокоптер в городском парке на Левобережье. Нарушителя задержали росгвардейцы, которым о летающем беспилотнике сообщили очевидцы.

Обследуя территорию, сотрудники Росгвардии нашли мужчину на велосипеде, у которого с собой как раз был квадрокоптер. Омич заявил, что ничего не знал о запрете запуска беспилотных летательных аппаратов на территории города, а сам квадрокоптер купил через интернет. Мужчину задержали и передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

Напомним, что запрет на использование беспилотников в Омске ввели в мае 2023 года по поручению врио губернатора. Запускать БПЛА можно только при наличии специального разрешения.

Безопасность превыше всего. В Омской области ввели запрет на полеты беспилотников
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#Юлия Истомина#Беспилотник#Нарушения#Росгвардия#Задержание#Город#Общество#Новости#Омск
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