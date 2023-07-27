Не знал о запрете. Омича задержали за запуск беспилотника в парке на Левобережье

Posted Сегодня, 12:30
Published Сегодня, 12:30
Modified Сегодня, 12:32
Updated Сегодня, 12:32
26 июля, около 22.00 часов, 22-летний омич без специального разрешения запустил квадрокоптер в городском парке на Левобережье. Нарушителя задержали росгвардейцы, которым о летающем беспилотнике сообщили очевидцы.
Обследуя территорию, сотрудники Росгвардии нашли мужчину на велосипеде, у которого с собой как раз был квадрокоптер. Омич заявил, что ничего не знал о запрете запуска беспилотных летательных аппаратов на территории города, а сам квадрокоптер купил через интернет. Мужчину задержали и передали полицейским для дальнейшего разбирательства.
Напомним, что запрет на использование беспилотников в Омске ввели в мае 2023 года по поручению врио губернатора. Запускать БПЛА можно только при наличии специального разрешения.