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Нападающий «Авангарда» Мартынов рассказал об эмоциях тренера после первой победы

27 июля 2023, 19:30
Фото: ХК Авангард
В первой же игре новичок Авангарда оформил дубль
Оформить выигрыш в товарищеском матче «ястребы» смогли лишь по буллитам, хотя по ходу встречи вели 4:1.

Новичок омского «Авангарда». Нападающий Игорь Мартынов рассказал об эмоциях главного тренера команды Михаила Кравца после тяжелейшей победы в товарищеском матче с «Омскими крыльями».

«Главное, что мы выиграли, а тренеру, как мне показалось, было немного обидно, что после 4:1 мы пришли к 5:5. Он правильно сказал: „Нужно играть все 60 минут, давить, играть агрессивно весь матч, а не только два периода“», — сообщил Мартынов.
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По словам нападающего, проблемы, которые и привели к ничейному результату, начались еще в первом периоде.

«Все началось еще в первой смене, — тренерский штаб делал акцент, чтобы мы не удалялись, но пошли ошибки, удаления, и соперник почувствовал, что может забить. Вот и упустили преимущество в три шайбы», — считает Игорь Мартынов.

В этой игре форвард оформил дубль и отдал голевую передачу, хотя имел реальную возможность забить еще.

«В прошлом году у меня был один дубль, но без голевой с Магнитогорском (ХК Магнитогорский Металлург). Значит растем, работаем. Хотело, конечно, сегодня хет-трик оформить и моменты были, но немного не хватило какой-то свежести», — сетует новичок «Авангарда».

Более же всего в этой игре хоккеиста порадовали болельщики, коих на товарищеский матч пришло более 5 100 человек.

«Удивился, что столько болельщиков пришло, неожиданно, — первый раз вижу, что на товарищеский матч приходит столько людей. Уже с нетерпением жду начала сезона, когда смогу увидеть полную Арену», — поделился своими ожиданиями Игорь Мартынов.

Напомним, что исход сегодняшнего матча решился только в серии послематчевых буллитов. Единственную шайбу там оформил нападающий «Авангарда» Игорь Гераськин.

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