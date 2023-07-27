Нападающий «Авангарда» Мартынов рассказал об эмоциях тренера после первой победы

Posted Сегодня, 19:30
Published Сегодня, 19:30
Modified Сегодня, 19:30
Updated Сегодня, 19:30
Новичок омского «Авангарда». Нападающий Игорь Мартынов рассказал об эмоциях главного тренера команды Михаила Кравца после тяжелейшей победы в товарищеском матче с «Омскими крыльями».
«Главное, что мы выиграли, а тренеру, как мне показалось, было немного обидно, что после 4:1 мы пришли к 5:5. Он правильно сказал: „Нужно играть все 60 минут, давить, играть агрессивно весь матч, а не только два периода“», — сообщил Мартынов.
По словам нападающего, проблемы, которые и привели к ничейному результату, начались еще в первом периоде.
«Все началось еще в первой смене, — тренерский штаб делал акцент, чтобы мы не удалялись, но пошли ошибки, удаления, и соперник почувствовал, что может забить. Вот и упустили преимущество в три шайбы», — считает Игорь Мартынов.
В этой игре форвард оформил дубль и отдал голевую передачу, хотя имел реальную возможность забить еще.
«В прошлом году у меня был один дубль, но без голевой с Магнитогорском (ХК Магнитогорский Металлург). Значит растем, работаем. Хотело, конечно, сегодня хет-трик оформить и моменты были, но немного не хватило какой-то свежести», — сетует новичок «Авангарда».
Более же всего в этой игре хоккеиста порадовали болельщики, коих на товарищеский матч пришло более 5 100 человек.
«Удивился, что столько болельщиков пришло, неожиданно, — первый раз вижу, что на товарищеский матч приходит столько людей. Уже с нетерпением жду начала сезона, когда смогу увидеть полную Арену», — поделился своими ожиданиями Игорь Мартынов.
Напомним, что исход сегодняшнего матча решился только в серии послематчевых буллитов. Единственную шайбу там оформил нападающий «Авангарда» Игорь Гераськин.