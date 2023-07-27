На олимпийской аллее в Омске собираются по ночам высаживать березы и яблони

Напомним, что жалобы на вырубку деревьев, которые должны были войти в концепцию олимпийской аллеи, появились на прошлой неделе. 11 берез на набережной Оми пытался отстоять от вырубки Шелест, но и это не помогло. После многочисленных возмущений омичей в пресс-службе городской администрации уточнили, что все работы проводились в соответствии с утвержденным планом благоустройства.