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На олимпийской аллее в Омске собираются по ночам высаживать березы и яблони

27 июля 2023, 12:00
Фото: Пресс-служба городской администрации
Сейчас деревья везут из питомника в Омск на специальном транспорте.

Мэр Сергей Шелест в своем телеграм-канале рассказал, что деревья для аллеи олимпийцев уже приобретены и едут в Омск. Украсят аллею вместо срубленных крупномерные березы и яблони, купленные на средства мецената.

Деревья решили перевозить на специальном транспорте, корневую систему будет защищать ком земли и экологически чистый тканый материал. Скорее всего, садить крупномеры будут ночью, при температуре ниже +25 градусов. Такой вариант способствует лучшей приживаемости.

Шелест, кроме того, ответил на критику по поводу изменения внешнего вида аллеи.

«Как и обещали, сохранные березы остались на своем месте, а „новобранцы“ хорошо впишутся в имеющееся на этой территории озеленение и станут дополнительным украшением города», — сообщил мэр Омска.

Напомним, что жалобы на вырубку деревьев, которые должны были войти в концепцию олимпийской аллеи, появились на прошлой неделе. 11 берез на набережной Оми пытался отстоять от вырубки Шелест, но и это не помогло. После многочисленных возмущений омичей в пресс-службе городской администрации уточнили, что все работы проводились в соответствии с утвержденным планом благоустройства.

Березы — все. Омичи пожаловались на вырубку деревьев, которые отстоял мэр
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#Юлия Истомина#Деревья#Посадка деревьев#Сергей шелест#Благоустройство#Аллея олимпийских чемпионов#Общество#Город#Озеленение города#Новости#Омск
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