На олимпийской аллее в Омске собираются по ночам высаживать березы и яблони

Posted Сегодня, 12:00
Published Сегодня, 12:00
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Updated Сегодня, 12:02
Мэр Сергей Шелест в своем телеграм-канале рассказал, что деревья для аллеи олимпийцев уже приобретены и едут в Омск. Украсят аллею вместо срубленных крупномерные березы и яблони, купленные на средства мецената.
Деревья решили перевозить на специальном транспорте, корневую систему будет защищать ком земли и экологически чистый тканый материал. Скорее всего, садить крупномеры будут ночью, при температуре ниже +25 градусов. Такой вариант способствует лучшей приживаемости.
Шелест, кроме того, ответил на критику по поводу изменения внешнего вида аллеи.
«Как и обещали, сохранные березы остались на своем месте, а „новобранцы“ хорошо впишутся в имеющееся на этой территории озеленение и станут дополнительным украшением города», — сообщил мэр Омска.
Напомним, что жалобы на вырубку деревьев, которые должны были войти в концепцию олимпийской аллеи, появились на прошлой неделе. 11 берез на набережной Оми пытался отстоять от вырубки Шелест, но и это не помогло. После многочисленных возмущений омичей в пресс-службе городской администрации уточнили, что все работы проводились в соответствии с утвержденным планом благоустройства.