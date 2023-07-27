Многоэтажку в Центральном округе Омска построит американский военный офицер

ООО «Оскар» получил от омского депарха разрешение на строительство многоэтажного дома в 2021 году. С 18 апреля 2022 года по 26 мая 2023-го Владимир Пискайкин был одним из совладельцев тюменской компании. В мае ему на смену в качестве учредителя как раз и пришел Степан Ремезков. Помимо «Оскара» Ремезкову доля в московском ООО «КИК» и тюменском ООО «Сила девелопмент».