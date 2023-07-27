Многоэтажку в Центральном округе Омска построит американский военный офицер

Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
Modified Сегодня, 10:10
Updated Сегодня, 10:10
Накануне мы писали о строительстве многоэтажного дома с подземной парковкой и магазином на пересечении улиц Маршала Жукова и Масленникова. В качестве застройщика официально указано общество с ограниченной ответственностью «Оскар» из Тюмени, одним из учредителей которого является Степан Ремезков.
Совладелец тюменской компании является сыном Александра Ремезкова, избравшегося в Госдуму в 2021 году от Омской, Тюменской, Курганской областей и Республики Адыгея. Дети политика, в том числе и старший сын Степан жили за рубежом.
Степан Ремезков, например, учился в нескольких частных школах Великобритании, после которых было обучение в военном колледже Valley Forge на офицера армии США (год обучения здесь стоит почти 1,3 млн рублей).
По информации источников Города55, земельный участок 55:36:090107:7839, на котором планируют возводить дом, достался тюменскому депутату облдумы Владимиру Пискайкину после встречи с Александром Бурковым, занимавшим на тот момент пост губернатора Омской области, и Александром Ремезковым, избиравшимся в Госдуму от нескольких регионов, в том числе Омской и Тюменской области.
ООО «Оскар» получил от омского депарха разрешение на строительство многоэтажного дома в 2021 году. С 18 апреля 2022 года по 26 мая 2023-го Владимир Пискайкин был одним из совладельцев тюменской компании. В мае ему на смену в качестве учредителя как раз и пришел Степан Ремезков. Помимо «Оскара» Ремезкову доля в московском ООО «КИК» и тюменском ООО «Сила девелопмент».