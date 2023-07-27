Мишустин и Потанин оценили программу реновации Норильска

«На Надеждинском заводе все готово к запуску, и он будет осуществлен осенью. Но, как вы знаете, мы не ограничиваемся этим, и у нас есть задача еще более существенно, более чем в 10 раз, сократить выбросы серы», — поделился Потанин. Он рассказал, что соответствующие решения в этих целях сейчас готовятся на Медном заводе. По его мнению, это непростые решения, поскольку они потребуют не только поисков технологического решения для улавливания диоксида серы, но и технологических решений по модернизации самого предприятия.