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Мишустин и Потанин оценили программу реновации Норильска

27 июля 2023, 16:22
Фото: government_rus
После посещения Норильска 27 июля Михаил Мишустин заявил, что город удивил его «в самом хорошем смысле слова». В рамках своего визита премьер ознакомился с ходом реализации «Серной программы» — экологической инициативы «Норникеля» в регионе.

В данном экологическом проекте заложена возможность комплексной модернизации производственных мощностей Надеждинского металлургического завода и Медного завода в Норильске. На первом этапе эта мера позволит сократить выбросы диоксида серы в атмосферу почти вдвое (на 45%). После реализации второго этапа — в 10 раз. Стоимость программы превышает 300 миллиардов рублей. Об этом пишут «Новые Известия».

Первый этап программы будет завершен осенью текущего года: на Надеждинском металлургическом заводе (НМЗ) закончатся пусконаладка и все испытания. А к концу года планируется начало опытно-промышленной эксплуатации нового химического комплекса. Утилизацию диоксида серы будут проводить с получением серной кислоты и ее последующей нейтрализацией известняком с производством гипса.

В ходе своего посещения НМЗ Мишустин подчеркнул важность проекта.

«Очень важно, что компания начала системно заниматься экологией и тем, что беспокоило людей. Что касается федерального проекта „Чистый воздух“ — там, вы знаете, не менее 20% снижения выбросов было необходимо достичь», — отметил премьер-министр. Он добавил, что следование всем нормативам — по замыслам и по тому, что на сегодня становится очевидным, будет способствовать избавлению от загрязнения. Об этом руководитель кабмина рассказал во время посещения цехов Надеждинского металлургического завода, построенных в рамках «Серной программы».

Президент ГМК «Норильский никель» Владимир Потанин заверил Мишустина, что «Серную программу» осуществляют строго в соответствии с планом.

«На Надеждинском заводе все готово к запуску, и он будет осуществлен осенью. Но, как вы знаете, мы не ограничиваемся этим, и у нас есть задача еще более существенно, более чем в 10 раз, сократить выбросы серы», — поделился Потанин. Он рассказал, что соответствующие решения в этих целях сейчас готовятся на Медном заводе. По его мнению, это непростые решения, поскольку они потребуют не только поисков технологического решения для улавливания диоксида серы, но и технологических решений по модернизации самого предприятия.

Вторая программа, оценку выполнению которой дал Мишустин, связана с реновацией сурового северного Норильска. «Норникель» взял на себя обязательства по комплексному развитию города. Из 18 пунктов программы 16 профинансирует промышленный гигант.

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