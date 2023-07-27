Минтруд РФ раскрыл средний размер пенсии в новых регионах

Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
Согласно справочным материалам Минтруда, без учёта компенсации, средний размер пенсий во всех упомянутых регионах составляет 15,97 тысячи рублей, пишет Pravda.Ru.
Однако с учётом компенсации средняя пенсия в этих новых регионах выросла. В частности, жители Донецкой Народной Республики теперь получают в среднем 18,29 тысячи рублей, Луганской Народной Республики — 17,31 тысячи рублей, Запорожской области — 17,92 тысячи рублей и Херсонской области — 16,9 тысячи рублей.
По состоянию на 21 июля 2023 года, средняя сумма пенсионных выплат по всем четырём регионам выросла и составила 18 235 рублей.