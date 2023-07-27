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Минтруд РФ раскрыл средний размер пенсии в новых регионах

27 июля 2023, 10:39
Специалисты Министерства труда Российской Федерации (Минтруда) впервые раскрыли информацию о среднем размере пенсий, выплачиваемых жителям четырёх новых регионов России: Донецкой Народной Республики (ДНР), Луганской Народной Республики (ЛНР), Херсонской области и Запорожской области.

Согласно справочным материалам Минтруда, без учёта компенсации, средний размер пенсий во всех упомянутых регионах составляет 15,97 тысячи рублей, пишет Pravda.Ru.

Однако с учётом компенсации средняя пенсия в этих новых регионах выросла. В частности, жители Донецкой Народной Республики теперь получают в среднем 18,29 тысячи рублей, Луганской Народной Республики — 17,31 тысячи рублей, Запорожской области — 17,92 тысячи рублей и Херсонской области — 16,9 тысячи рублей.

По состоянию на 21 июля 2023 года, средняя сумма пенсионных выплат по всем четырём регионам выросла и составила 18 235 рублей.

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