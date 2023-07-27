Минтруд РФ раскрыл средний размер пенсии в новых регионах

Однако с учётом компенсации средняя пенсия в этих новых регионах выросла. В частности, жители Донецкой Народной Республики теперь получают в среднем 18,29 тысячи рублей, Луганской Народной Республики — 17,31 тысячи рублей, Запорожской области — 17,92 тысячи рублей и Херсонской области — 16,9 тысячи рублей.