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Купил мопед и решил покататься. Подросток в Омске устроил погоню с полицейскими

27 июля 2023, 12:08
Фото: 1MI
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В Омске 16-летний подросток на мопеде устроил погоню с полицейскими

В итоге молодого человека задержали, а двухколесный транспорт отправили на штрафстоянку.

Поздним вечером вторника, 25 июля, омские полицейские обратили внимание на юного водителя мопеда Yamaha на проспекте Маркса. Сотрудники Госавтоинспекции потребовали остановиться, однако, в ответ молодой человек только увеличил скорость. Началась погоня.

Нарушителя удалось остановить на улице Масленникова. Выяснилось, что 16-летний омич ездил без прав. Подросток рассказал, что мопед купил недавно и решил покататься. На место вызвали мать нарушителя в ее присутствии составили протоколы на юного водителя.

На женщину также выписали протокол за «оставление транспортного средства без контроля». Мопед отправили на штрафстоянку.

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#Евгений Игишев#Полиция#Мопед#Мотоцикл#Несовершеннолетний водитель#Водитель без прав#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#Видео
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