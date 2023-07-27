Купил мопед и решил покататься. Подросток в Омске устроил погоню с полицейскими

Нарушителя удалось остановить на улице Масленникова. Выяснилось, что 16-летний омич ездил без прав. Подросток рассказал, что мопед купил недавно и решил покататься. На место вызвали мать нарушителя в ее присутствии составили протоколы на юного водителя.