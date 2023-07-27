Купил мопед и решил покататься. Подросток в Омске устроил погоню с полицейскими

Posted Сегодня, 12:08
Published Сегодня, 12:08
Modified Сегодня, 12:11
Updated Сегодня, 12:11
Поздним вечером вторника, 25 июля, омские полицейские обратили внимание на юного водителя мопеда Yamaha на проспекте Маркса. Сотрудники Госавтоинспекции потребовали остановиться, однако, в ответ молодой человек только увеличил скорость. Началась погоня.
Нарушителя удалось остановить на улице Масленникова. Выяснилось, что 16-летний омич ездил без прав. Подросток рассказал, что мопед купил недавно и решил покататься. На место вызвали мать нарушителя в ее присутствии составили протоколы на юного водителя.
На женщину также выписали протокол за «оставление транспортного средства без контроля». Мопед отправили на штрафстоянку.