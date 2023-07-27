Как сэкономить время и деньги при оплате продуктовой корзины

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В современном мире трата времени на стояние в очереди за хлебом кажется очень нерациональной. Ускорить покупки и сделать их более выгодными взялась на себя Система быстрых платежей. Жители Омска уже сейчас могут ощутить новый уровень продуктового шопинга.
До 13 августа 2023 года при оплате корзины в «Магните» через СБП покупателям вернется 5% от чека на карту лояльности магазина. Акция работает как при оформлении самовывоза заказа в приложении «Магнит Доставка», так и во время оплаты покупок на кассе. Для участия в бонусной программе необходимо активировать карту лояльности продуктового магазина — именно на нее поступят баллы. Позже все участники акции смогут закрыть до 50% чека начисленными бонусами. Выгода и в том, что 1 бонус = 1 рублю.
Примечательно, что, по данным Росстата, стоимость продуктовой корзины в Омске является одной из самых низких по стране. Набор, состоящий из 33 позиций, в том числе мяса, рыбы и молочных продуктов, оценивают в 6,4 тысячи рублей. Из всех городов-миллионников дешевле только в Волгограде.
Акция от СБП и «Магнита» усиливает благоприятную ситуацию на омском продуктовом рынке. Закупаться с такими мыслями в разы приятнее.
Оплачивать покупки можно тремя способами. Оперативность и выгода гарантирована в каждом случае — вы просто определяете для себя самый удобный.
Во-первых, в одно касание через приложение «СБПэй». Заранее установите приложение и привяжите к нему свой банковский счет. На кассе просто разблокируйте телефон и приложите его к NFC-табличке.
Во-вторых, по QR-коду. отсканируйте его с помощью мобильного приложения банка и затем подтвердите оплату. Код размещен на NFC-табличке у кассы или на чеке, который распечатает кассир.
В-третьих, в один клик с помощью мобильного приложения «Магнит: акции и скидки», нужно показать карту лояльности Магнит, сообщить кассиру о желании совершить покупку с помощью СБП в приложении и подтвердить оплату нажатием кнопки «Оплатить СБП» в приложении «Магнит».
«Мы видим, как растет спрос на оплату с помощью Системы быстрых платежей. По данным ЦБ, каждый четвертый россиянин оплачивает покупки через СБП*. Мы работаем над тем, чтобы совершать платежи было не просто удобно, но и выгодно, особенно в такой популярной категории трат как продукты питания. Вместе с „Магнитом“ мы запустили акцию для пользователей СБП, в рамках которой можно вернуть 5% от суммы чека на бонусный счет сети. Оплатить покупки и получить кешбэк можно любым удобным способом — с помощью QR-кода или приложения „СБПэй“, — рассказала Наталья Пейсахович, директор по маркетингу и коммуникациям НСПК (операционный платежный и клиринговый центр СБП).
Эксперты, в свою очередь, предсказывают потенциал СБП и заверяют: он намного быстрее, чем традиционные способы оплаты. Поспорить с этим трудно. В очередной раз встав в длинную очередь на кассе, объясните горожанам, что теперь тратить время на поиск налички или банковской карты ни к чему.
Миллионы россиян уже поняли, что такое комфорт и выгода от покупок в магазинах с помощью СБП. Не упускайте возможность и вы, омичи.
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