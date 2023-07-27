Как сэкономить время и деньги при оплате продуктовой корзины

«Мы видим, как растет спрос на оплату с помощью Системы быстрых платежей. По данным ЦБ, каждый четвертый россиянин оплачивает покупки через СБП*. Мы работаем над тем, чтобы совершать платежи было не просто удобно, но и выгодно, особенно в такой популярной категории трат как продукты питания. Вместе с „Магнитом“ мы запустили акцию для пользователей СБП, в рамках которой можно вернуть 5% от суммы чека на бонусный счет сети. Оплатить покупки и получить кешбэк можно любым удобным способом — с помощью QR-кода или приложения „СБПэй“, — рассказала Наталья Пейсахович, директор по маркетингу и коммуникациям НСПК (операционный платежный и клиринговый центр СБП).