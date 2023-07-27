Из окна густой черный дым. В Омске на Гусарова случился пожар в четырехэтажке

На место выезжали 20 человек, было задействовано четыре пожарных автомобиля. В общей сложности огонь распространился на площади 10 кв м. По опубликованному в соцсетях ролику видно, как спасатель протягивал пожарный рукав в одну из комнат на втором этаже, откуда шел густой черный дым. Вероятно, очаг возгорания находился там.