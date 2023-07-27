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Из окна густой черный дым. В Омске на Гусарова случился пожар в четырехэтажке

27 июля 2023, 08:40
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске на Гусарова случился пожар в четырехэтажке

Часть людей эвакуировалась сама, другой — понадобилась помощь спасателей.

Сегодня утром, 27 июля, в границах Центрального округа произошел пожар. Возгорание случилось в четырехэтажном жилом здании по улице Гусарова, 13. Как рассказали Городу55 в пресс-службе регионального МЧС, сообщение об этом поступило в ведомство в 09:13.

На место выезжали 20 человек, было задействовано четыре пожарных автомобиля. В общей сложности огонь распространился на площади 10 кв м. По опубликованному в соцсетях ролику видно, как спасатель протягивал пожарный рукав в одну из комнат на втором этаже, откуда шел густой черный дым. Вероятно, очаг возгорания находился там.

Восемь человек самостоятельно эвакуировались до прибытия сотрудников МЧС, а трем понадобилась помощь спасателей. Пострадавших нет. К 09:29 пожар был локализован.

Фото: "Инцидент Омск"

Согласно данным онлайн-карт, по этому адресу располагается несколько организаций, в том числе офис базы отдыха ForestHouse, мини-отель «Гусарский», ногтевая студия, салон ритуальных услуг и нотариальная контора. Все они находятся на первом этаже.

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#Алина Ясинская#Новости#Омск#Происшествия#Пожары#Возгорание
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