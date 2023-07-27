Исмаилов: Шлеменко вернулся и представляет опасность для любого соперника

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 10:47
Updated Сегодня, 10:47
В поединке Шлеменко одержал победу удушающим приемом уже в первом раунде, однако некоторые болельщики высказали сомнения в честности этого боя.
Отвечая на возникшие сомнения, Исмаилов посоветовал критикам самим выйти в октагон, провести пару раундов и оценить свои возможности. Тренер подчеркнул, что Шлеменко одержал заслуженную и трудовую победу, благодаря тщательной подготовке к поединку.
Однако Исмаилов также отметил, что некоторые бойцы, достигнув определенного успеха, могут начать расслабляться и считать себя звездами. В случае с Шлеменко, тренер подтвердил, что он вернулся в октагон с новой опасностью для любого соперника. Тренер отметил отличную работу от сетки у Шлеменко, а также его высокую функциональную и физическую подготовку, которые являются характерными чертами всех его учеников.