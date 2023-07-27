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Исмаилов: Шлеменко вернулся и представляет опасность для любого соперника

27 июля 2023, 10:45
Известный тренер Рамазан Исмаилов высказал свои комментарии по поводу победы Александра Шлеменко над бразильцем Алексом Оливейрой на турнире SFC 8, пишет Pravda.Ru.

В поединке Шлеменко одержал победу удушающим приемом уже в первом раунде, однако некоторые болельщики высказали сомнения в честности этого боя.

Отвечая на возникшие сомнения, Исмаилов посоветовал критикам самим выйти в октагон, провести пару раундов и оценить свои возможности. Тренер подчеркнул, что Шлеменко одержал заслуженную и трудовую победу, благодаря тщательной подготовке к поединку.

Однако Исмаилов также отметил, что некоторые бойцы, достигнув определенного успеха, могут начать расслабляться и считать себя звездами. В случае с Шлеменко, тренер подтвердил, что он вернулся в октагон с новой опасностью для любого соперника. Тренер отметил отличную работу от сетки у Шлеменко, а также его высокую функциональную и физическую подготовку, которые являются характерными чертами всех его учеников.

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