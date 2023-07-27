Исмаилов: Шлеменко вернулся и представляет опасность для любого соперника

Однако Исмаилов также отметил, что некоторые бойцы, достигнув определенного успеха, могут начать расслабляться и считать себя звездами. В случае с Шлеменко, тренер подтвердил, что он вернулся в октагон с новой опасностью для любого соперника. Тренер отметил отличную работу от сетки у Шлеменко, а также его высокую функциональную и физическую подготовку, которые являются характерными чертами всех его учеников.