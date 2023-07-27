Главу омского депимущества Махиню прочат на должность мэра Томска

Губернатор Томской области Владимир Мазур представил местным жителям кандидата, который может стать мэром Томска. Ранее Город55 узнавал от источников о том, что на этот пост претендует вице-мэр Омска и глава департамента имущественных отношений Дмитрий Махиня. Собственно, теперь информация получила статус официальной.