Главу омского депимущества Махиню прочат на должность мэра Томска

Posted Сегодня, 05:27
Published Сегодня, 05:27
Modified Сегодня, 05:30
Updated Сегодня, 05:30
Губернатор Томской области Владимир Мазур представил местным жителям кандидата, который может стать мэром Томска. Ранее Город55 узнавал от источников о том, что на этот пост претендует вице-мэр Омска и глава департамента имущественных отношений Дмитрий Махиня. Собственно, теперь информация получила статус официальной.
«Проблемы нужно решать в режиме 24/7, наводить порядок в городском хозяйстве, помогать бизнесу, слышать мнения людей. Я нашел человека, который к этому готов. Знакомьтесь: Дмитрий Махиня. Дмитрию Александровичу 40, он заместитель мэра Омска. Настоящий профессионал, не связанный в Томске никакими интригами и обязательствами! , — написал Мазур в своем телеграм-канале.
Губернатор Томской области отметил, что их городу нужен независимый мэр, который сохранит успехи и запустит новый импульс развития в Томске.
Напомним, что в Томске нет мэра почти три года. Два последних градоначальника оказались на скамье подсудимых за превышение должностных полномочий.