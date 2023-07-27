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Главу омского депимущества Махиню прочат на должность мэра Томска

27 июля 2023, 05:27
Фото: Город55
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Губернатор Томской области анонсировал его назначение.

Губернатор Томской области Владимир Мазур представил местным жителям кандидата, который может стать мэром Томска. Ранее Город55 узнавал от источников о том, что на этот пост претендует вице-мэр Омска и глава департамента имущественных отношений Дмитрий Махиня. Собственно, теперь информация получила статус официальной.

«Проблемы нужно решать в режиме 24/7, наводить порядок в городском хозяйстве, помогать бизнесу, слышать мнения людей. Я нашел человека, который к этому готов. Знакомьтесь: Дмитрий Махиня. Дмитрию Александровичу 40, он заместитель мэра Омска. Настоящий профессионал, не связанный в Томске никакими интригами и обязательствами! , — написал Мазур в своем телеграм-канале.

Губернатор Томской области отметил, что их городу нужен независимый мэр, который сохранит успехи и запустит новый импульс развития в Томске.

Напомним, что в Томске нет мэра почти три года. Два последних градоначальника оказались на скамье подсудимых за превышение должностных полномочий.

Глава омского депимущества Дмитрий Махиня претендует на пост мэра Томска
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#Алина Ясинская#Политика#Новости#Омск#Томская область#Дмитрий Махиня#Мэр#Вице-мэр#Назначение#Отставки и назначения
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