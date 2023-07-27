Главный тренер омского «Авангарда» оценил первую игру: «Главное, что победили»

Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец оценил игру команды в товарищеском матче с «Омскими крыльями», где победу в серии послематчевых буллитов праздновали старшие «ястребы». В третьем периоде подопечные Кравца вели со счетом 4:1, однако растеряли все преимущество и финальную сирену встретили с ничейным результатом 5:5.