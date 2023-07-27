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Главный тренер омского «Авангарда» оценил первую игру: «Главное, что победили»

27 июля 2023, 18:41
Фото: Город55
Много голов, борьбы и удалений - таким получился первый матч Авангарда
По ходу товарищеского матча «ястребы» упустили преимущество в 3 шайбы и вырвали победу лишь по буллитам.

Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец оценил игру команды в товарищеском матче с «Омскими крыльями», где победу в серии послематчевых буллитов праздновали старшие «ястребы». В третьем периоде подопечные Кравца вели со счетом 4:1, однако растеряли все преимущество и финальную сирену встретили с ничейным результатом 5:5.

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«Хороший ли это урок? Это не никакой не урок, — мы же выиграли. И по игре и по многим другим моментам мы выиграли. Здесь важно другое, — во-первых: команда сейчас готовится, а во-вторых: мы их существенно нагружали. Команда играет с этой нагрузкой, и ребята довольно-таки хорошо двигаются. Плюс, что было хорошее движение, выигрывали борьбу, больше держали шайбу и забили пять голов. Также хорошо сыграли по отбору в средней зоне, учитывая, что они только начали отрабатывать этот компонент», — считает Михаил Кравец.

На другую чашу весов наставник «ястребов» положил практически весь третий период, в котором «Омские крылья» сравняли счет и перевели игру в овертайм.

«Из плохого — это весь третий период. Это два гола буквально за несколько секунд, это расслабленность, которая по-прежнему почему-то опять присутствует. Минус и то, что много пропустили, — пять голов, это, конечно, не радует. Но с другой стороны это только первая игра, и она первая для всех», — заявил Кравец.

Из положительных моментов главный тренер выделил также то, что такие матчи нравятся и радуют зрителей.

«Зрители довольны, многие впервые посмотрели, что у нас есть такая команда ВХЛ. Они, правда, начали готовиться раньше нас, и сейчас находятся в хорошем состоянии и оказывают достойное сопротивление. В целом же игра мне понравилась, да, есть нюансы, которые надо менять. Но повторюсь — на данном этапе главное победа», — уверен Михаил Кравец.
Главный тренер Авангарда Михаил Кравец
Видео: Город55

Добавим, что в сегодня в составе «Авангарда» не было сразу нескольких лидеров, — Дамира Шарипзянова, Ивана Телегина, Либора Шулака, Валентина Пьянова.

Следующий матч «ястребы» сыграют уже на предсезонном турнире «Лига Ставок SOCHI HOCKEY OPEN-2023» 4 августа с ХК «Сочи».

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