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Более тысячи гектаров в Омской области зарастает опасным ползучим сорняком

27 июля 2023, 12:57
Фото: 1MI
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Сорняк нашли на территории Одесского, Шербакульского, Нововаршавского и Русско-Полянского районов.

Сотрудники Управления Россельхознадзора сообщили тревожную новость: поля в Омской области зарастают горчаком ползучим, из-за которого погибает урожай.

Мониторинг в июле 2023 года провели в Одесском, Исилькульском, Шербакульском, Нововаршавском, Полтавской и Русско-Полянском районах. Вредоносный сорняк в итоге обнаружили в зонах старых очагов на территории восьми подкарантинных хозяйств в Одесском и Шербакульском районах, а также двух администраций в Нововаршавском и Русско-Полянском районах. Общая площадь пораженной территории составила 1,33 тысяч га.

В пресс-службе Россельхознадзора уточнили, что владельцы засоренных участков получили предостережения. Им предстоит провести мероприятия по локализации и ликвидации очагов карантинного сорняка.

Всего же в настоящий момент ползучий горчак обнаружен уже в восьми омских районах на площади 3,58 тысяч га. Карантин установлен на площади 9 тысяч га.

В Омскую область едва не проник опасный сорняк, из-за которого погибает урожай
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#Юлия Истомина#Сорняк#Россельхознадзор#Карантин#Опасность#Общество#Новости#Омская область
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