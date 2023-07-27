Более тысячи гектаров в Омской области зарастает опасным ползучим сорняком

Posted Сегодня, 12:57
Published Сегодня, 12:57
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
Сотрудники Управления Россельхознадзора сообщили тревожную новость: поля в Омской области зарастают горчаком ползучим, из-за которого погибает урожай.
Мониторинг в июле 2023 года провели в Одесском, Исилькульском, Шербакульском, Нововаршавском, Полтавской и Русско-Полянском районах. Вредоносный сорняк в итоге обнаружили в зонах старых очагов на территории восьми подкарантинных хозяйств в Одесском и Шербакульском районах, а также двух администраций в Нововаршавском и Русско-Полянском районах. Общая площадь пораженной территории составила 1,33 тысяч га.
В пресс-службе Россельхознадзора уточнили, что владельцы засоренных участков получили предостережения. Им предстоит провести мероприятия по локализации и ликвидации очагов карантинного сорняка.
Всего же в настоящий момент ползучий горчак обнаружен уже в восьми омских районах на площади 3,58 тысяч га. Карантин установлен на площади 9 тысяч га.