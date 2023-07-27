Более тысячи гектаров в Омской области зарастает опасным ползучим сорняком

Мониторинг в июле 2023 года провели в Одесском, Исилькульском, Шербакульском, Нововаршавском, Полтавской и Русско-Полянском районах. Вредоносный сорняк в итоге обнаружили в зонах старых очагов на территории восьми подкарантинных хозяйств в Одесском и Шербакульском районах, а также двух администраций в Нововаршавском и Русско-Полянском районах. Общая площадь пораженной территории составила 1,33 тысяч га.