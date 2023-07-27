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Posted Сегодня, 12:15

Published Сегодня, 12:15

Modified Сегодня, 12:16

Updated Сегодня, 12:16

Бизнес-психолог считает, что четырехдневная рабочая неделя повысит продуктивность

27 июля 2023, 12:15
Почти половина россиян (49%) поддерживает идею сократить рабочую неделю до четырех дней. Больше всего сторонников этой инициативы среди молодежи.

Психолог в сфере бизнеса Екатерина Корендясева считает, что переход на четырехдневную рабочую неделю может повысить продуктивность сотрудников. Она отмечает, что у многих людей возникает эмоциональное выгорание из-за огромного количества работы, а три выходных дня помогут им уделять больше времени семье и собственным нуждам, что, в свою очередь, сделает их более эффективными на рабочем месте, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Корендясева также указывает, что в странах, где уже тестировали четырехдневную рабочую неделю, сотрудники начали брать меньше отгулов и больничных, что подтверждает позитивный эффект такого рабочего режима.

Однако, такой график работы имеет и свои недостатки. Часть работодателей может снизить зарплаты, что не будет радовать сотрудников. Кроме того, сотрудники могут столкнуться с проседанием социальных сфер.

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