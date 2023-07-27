Бизнес-психолог считает, что четырехдневная рабочая неделя повысит продуктивность

Психолог в сфере бизнеса Екатерина Корендясева считает, что переход на четырехдневную рабочую неделю может повысить продуктивность сотрудников. Она отмечает, что у многих людей возникает эмоциональное выгорание из-за огромного количества работы, а три выходных дня помогут им уделять больше времени семье и собственным нуждам, что, в свою очередь, сделает их более эффективными на рабочем месте, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».