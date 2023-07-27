Бизнес-психолог считает, что четырехдневная рабочая неделя повысит продуктивность

Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
Психолог в сфере бизнеса Екатерина Корендясева считает, что переход на четырехдневную рабочую неделю может повысить продуктивность сотрудников. Она отмечает, что у многих людей возникает эмоциональное выгорание из-за огромного количества работы, а три выходных дня помогут им уделять больше времени семье и собственным нуждам, что, в свою очередь, сделает их более эффективными на рабочем месте, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Корендясева также указывает, что в странах, где уже тестировали четырехдневную рабочую неделю, сотрудники начали брать меньше отгулов и больничных, что подтверждает позитивный эффект такого рабочего режима.
Однако, такой график работы имеет и свои недостатки. Часть работодателей может снизить зарплаты, что не будет радовать сотрудников. Кроме того, сотрудники могут столкнуться с проседанием социальных сфер.