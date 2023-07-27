Андрей Воробьев рассказал о досрочном открытии Мытищинской хорды

Posted Сегодня, 18:49
Published Сегодня, 18:49
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Updated Сегодня, 18:57
Для оценки строительных работ, которые ведутся на Мытищинской хорде, губернатор Московской области Андрей Воробьев проехал за рулем автомобиля по участку, находящемуся в высокой степени готовности. Глава региона заявил, что данная трасса имеет для Подмосковья большое значение, а в особенности для граждан, проживающих в Мытищах. Он напомнил, что современная автотрасса соединит два шоссе — Ярославское и Дмитровское.
«Наша задача — запустить дорогу к концу 2024 года. Надеюсь, что все будет сделано в срок. Я был здесь год назад — вижу прогресс, динамику», — отметил Андрей Воробьев.
Согласно заявлению зампредседателя областного правительства, главы облминтранса Алексея Гержика, хорда построена почти наполовину — готовность трассы составляет сорок шесть процентов. На данный момент уже уложили два слоя асфальта, а осенью на трассе установят мачты освещения, шумозащитный экран и ливневки. Об этом информирует издание mosregtoday.ru.
Известно, что при строительстве объекта по большей части используются материалы отечественного производства, многие из которых выпущены непосредственно в Подмосковье. Среди таких материалов — песок, металлоконструкции и изделия из железобетона.
Концессионное соглашение о строительстве дорог с привлечением инвесторских средств, ставшее первым в Московской области, было подписано именно по Мытищинской хорде. Общая протяженность этого участка трассы составляет шестнадцать километров, а расчетный трафик после запуска будет достигать в сутки порядка двадцати пяти тысяч авто, а когда трасса заработает на полную мощность — сорока тысяч. Максимальная скорость движения — 110 километров в час.
Губернатор Московской области также напомнил, что параллельно ведутся работы по реконструкции Пироговского шоссе, начатые в 2021 году. Их также планируют завершить к моменту сдачи Мытищинской хорды.