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Андрей Воробьев рассказал о досрочном открытии Мытищинской хорды

27 июля 2023, 18:49
Фото: Сергей Хакимов / Пресс-служба Правительства Московской области
На январь будущего года запланировано открытие первого участка Мытищинской хорды. На этом отрезке дороги длиной 10 километров, который протянется от Афанасовского до Пироговского шоссе, будет досрочно запущено движение.

Для оценки строительных работ, которые ведутся на Мытищинской хорде, губернатор Московской области Андрей Воробьев проехал за рулем автомобиля по участку, находящемуся в высокой степени готовности. Глава региона заявил, что данная трасса имеет для Подмосковья большое значение, а в особенности для граждан, проживающих в Мытищах. Он напомнил, что современная автотрасса соединит два шоссе — Ярославское и Дмитровское.

«Наша задача — запустить дорогу к концу 2024 года. Надеюсь, что все будет сделано в срок. Я был здесь год назад — вижу прогресс, динамику», — отметил Андрей Воробьев.

Согласно заявлению зампредседателя областного правительства, главы облминтранса Алексея Гержика, хорда построена почти наполовину — готовность трассы составляет сорок шесть процентов. На данный момент уже уложили два слоя асфальта, а осенью на трассе установят мачты освещения, шумозащитный экран и ливневки. Об этом информирует издание mosregtoday.ru.

Известно, что при строительстве объекта по большей части используются материалы отечественного производства, многие из которых выпущены непосредственно в Подмосковье. Среди таких материалов — песок, металлоконструкции и изделия из железобетона.

Концессионное соглашение о строительстве дорог с привлечением инвесторских средств, ставшее первым в Московской области, было подписано именно по Мытищинской хорде. Общая протяженность этого участка трассы составляет шестнадцать километров, а расчетный трафик после запуска будет достигать в сутки порядка двадцати пяти тысяч авто, а когда трасса заработает на полную мощность — сорока тысяч. Максимальная скорость движения — 110 километров в час.

Губернатор Московской области также напомнил, что параллельно ведутся работы по реконструкции Пироговского шоссе, начатые в 2021 году. Их также планируют завершить к моменту сдачи Мытищинской хорды.

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