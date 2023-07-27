Андрей Воробьев рассказал о досрочном открытии Мытищинской хорды

Концессионное соглашение о строительстве дорог с привлечением инвесторских средств, ставшее первым в Московской области, было подписано именно по Мытищинской хорде. Общая протяженность этого участка трассы составляет шестнадцать километров, а расчетный трафик после запуска будет достигать в сутки порядка двадцати пяти тысяч авто, а когда трасса заработает на полную мощность — сорока тысяч. Максимальная скорость движения — 110 километров в час.