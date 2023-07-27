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11-летний мальчик умер в оздоровительном лагере в Сатке

27 июля 2023, 09:20
Прокуратура Челябинской области возбудила уголовное дело по факту смерти ребенка в детском оздоровительном лагере в Сатке. 11-летний мальчик умер от остановки дыхания 26 июля.

Как сообщили в пресс-службе следственного комитета Челябинской области, при осмотре места происшествия около ребенка был обнаружен баллончик с газосодержащей смесью. Из-за предполагаемой халатности, которая повлекла по неосторожности смерть человека, полиция возбудила уголовное дело по части 2 статьи 293 Уголовного Кодекса РФ, пишет ФедералПресс.

Сотрудники правоохранительных органов в настоящее время активно устанавливают все обстоятельства, которые привели к смерти мальчика.

Городская прокуратура Сатки проведет проверку соблюдения требований федерального законодательства об образовании должностными лицами учреждения в отношении охраны жизни и здоровья несовершеннолетних.

 

Прокурор Сатки, Денис Семенов, непосредственно руководит работой на месте происшествия.

 

В настоящее время есть предположение, что причиной смерти ребенка могло стать вдыхание газосодержащей смеси из дезодоранта, но это еще подлежит дальнейшему расследованию.

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