11-летний мальчик умер в оздоровительном лагере в Сатке

Posted Сегодня, 09:20
Published Сегодня, 09:20
Modified Сегодня, 09:22
Updated Сегодня, 09:22
Как сообщили в пресс-службе следственного комитета Челябинской области, при осмотре места происшествия около ребенка был обнаружен баллончик с газосодержащей смесью. Из-за предполагаемой халатности, которая повлекла по неосторожности смерть человека, полиция возбудила уголовное дело по части 2 статьи 293 Уголовного Кодекса РФ, пишет ФедералПресс.
Сотрудники правоохранительных органов в настоящее время активно устанавливают все обстоятельства, которые привели к смерти мальчика.
Городская прокуратура Сатки проведет проверку соблюдения требований федерального законодательства об образовании должностными лицами учреждения в отношении охраны жизни и здоровья несовершеннолетних.
Прокурор Сатки, Денис Семенов, непосредственно руководит работой на месте происшествия.
В настоящее время есть предположение, что причиной смерти ребенка могло стать вдыхание газосодержащей смеси из дезодоранта, но это еще подлежит дальнейшему расследованию.