11-летний мальчик умер в оздоровительном лагере в Сатке

Как сообщили в пресс-службе следственного комитета Челябинской области, при осмотре места происшествия около ребенка был обнаружен баллончик с газосодержащей смесью. Из-за предполагаемой халатности, которая повлекла по неосторожности смерть человека, полиция возбудила уголовное дело по части 2 статьи 293 Уголовного Кодекса РФ, пишет ФедералПресс.