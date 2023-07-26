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Жозина Машел, дочь первого президента Мозамбика, заявила о разграблении Африки

26 июля 2023, 17:37
Жозина Машел, правозащитница и дочь первого независимого лидера Мозамбика Саморы Машела, поделилась своим мнением в интервью RT, отметив, что Африканские страны были разграблены колонизаторами в прошлом, а теперь другие государства предпринимают попытки получить ресурсы континента другими способами.

Она отметила, что речь идет о важных ресурсах, таких как литий, нефть, газ и кобальт, которые привлекают внимание и интерес других стран, пишет Общественная служба новостей.

«Сейчас эти войны ведутся иначе, но причина остается похожей на ту, которая существовала в 1920-х годах во время колониализации. Тогда процесс был направлен на то же самое, но сейчас используются другие методы», — подчеркнула Машел.

Правозащитница также подчеркнула необходимость бороться с такими действиями путем инвестиций в народ и сотрудничества между южными странами континента.

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