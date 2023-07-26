Жозина Машел, дочь первого президента Мозамбика, заявила о разграблении Африки

Posted Сегодня, 17:37
Published Сегодня, 17:37
Modified Сегодня, 17:38
Updated Сегодня, 17:38
Она отметила, что речь идет о важных ресурсах, таких как литий, нефть, газ и кобальт, которые привлекают внимание и интерес других стран, пишет Общественная служба новостей.
«Сейчас эти войны ведутся иначе, но причина остается похожей на ту, которая существовала в 1920-х годах во время колониализации. Тогда процесс был направлен на то же самое, но сейчас используются другие методы», — подчеркнула Машел.
Правозащитница также подчеркнула необходимость бороться с такими действиями путем инвестиций в народ и сотрудничества между южными странами континента.