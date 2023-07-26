Жительница Иркутского района заблудилась в лесу после встречи с медведем

Благодаря упорству и настойчивости спасателей, женщина наконец отреагировала на их сигналы и выбралась из глухой чащи, находящейся в районе поселка Бутырки. Сейчас её жизни и здоровью ничего не угрожает. Известно, что перед бегством она сумела взять с собой одеяло, которое стало её опорой и укрытием в прохладные ночи леса. Это событие напомнило всем о важности осторожности и бдительности при нахождении в дикой природе.