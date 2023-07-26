Жительница Иркутского района заблудилась в лесу после встречи с медведем

Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
Modified Сегодня, 07:32
Updated Сегодня, 07:32
Подробности этой удивительной истории стали известны благодаря пресс-службе региональной полиции, пишет ФедералПресс.
Вместе с компанией друзей, женщина наслаждалась природой и отдыхом в районе деревни Позднякова. Ночью, решив прогуляться, она внезапно столкнулась с впечатляющим хищником — медведем. Неожиданное появление страшного зверя испугало иркутянку до глубины души, и она, испытывая жуткий страх, ринулась в бегство. В результате она потерялась в лесу и не смогла найти обратный путь.
Её друзья заметили исчезновение подруги и попытались найти её сами, но безуспешно. После этого они обратились за помощью к полиции. Сотрудники правоохранительных органов вместе с волонтерами незамедлительно отправились на поиски женщины. Они использовали громкоговорители, издавая громкие звуки, чтобы привлечь её внимание и помочь найти путь к спасению.
Благодаря упорству и настойчивости спасателей, женщина наконец отреагировала на их сигналы и выбралась из глухой чащи, находящейся в районе поселка Бутырки. Сейчас её жизни и здоровью ничего не угрожает. Известно, что перед бегством она сумела взять с собой одеяло, которое стало её опорой и укрытием в прохладные ночи леса. Это событие напомнило всем о важности осторожности и бдительности при нахождении в дикой природе.