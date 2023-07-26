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Врач объяснил, как предотвратить сахарный диабет и ожирение

26 июля 2023, 07:47
В интервью для Pravda.Ru врач-эндокринолог, нутрициолог и диетолог Алексей Калинчев рассказал о мерах предосторожности от сахарного диабета, пишет Pravda.Ru.

Он отметил, что заболеваемость сахарным диабетом растет во всем мире наряду с проблемой ожирения.

Калинчев подчеркнул, что простое отказывание от сладкого и мучного не является гарантией защиты от развития второго типа диабета. Первым шагом необходимо стремиться к снижению веса, так как диабет второго типа часто возникает как осложнение ожирения. Однако для тех, кто уже имеет нормальный вес, риск развития этого заболевания существенно уменьшается.

«Аналогию можно провести с ходьбой по улице, где камень может упасть на голову. Можно ли тогда дать совет, как избежать падения камня? Важно заниматься реальными и конкретными мерами», — подчеркнул специалист.

В завершение, Калинчев отметил, что ожирение — это результат постепенного процесса, и следует обращать внимание на свой вес и здоровье, чтобы предотвратить возникновение данной проблемы.

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