Врач объяснил, как предотвратить сахарный диабет и ожирение

Калинчев подчеркнул, что простое отказывание от сладкого и мучного не является гарантией защиты от развития второго типа диабета. Первым шагом необходимо стремиться к снижению веса, так как диабет второго типа часто возникает как осложнение ожирения. Однако для тех, кто уже имеет нормальный вес, риск развития этого заболевания существенно уменьшается.