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Водитель тягача в нетрезвом состоянии устроил ДТП, где погибли два человека

26 июля 2023, 07:35
Минувшей ночью произошла страшная авария недалеко от кафе «Байкал» в Аларском районе Иркутской области, когда водитель тягача Sitrak, находившийся в нетрезвом состоянии, стал причиной ужасного столкновения.

Сообщение об этом поступило от пресс-службы региональной полиции, пишет ФедералПресс.

Инцидент произошел около 02:00 на трассе «Сибирь», когда большегруз врезался в стоявший на запрещающий сигнал светофора кроссовер Haval Jolion. В результате удара машина вылетела на встречную полосу движения, где столкнулась с грузовым транспортом с прицепом.

Трагедия унесла жизни двух людей, находившихся в легковой машине — водителя и 60-летней пассажирки. После аварии, водителю тягача была проведена процедура медосвидетельствования, которая подтвердила его состояние опьянения на момент аварии. Этот горький инцидент служит напоминанием о необходимости соблюдения правил дорожного движения и ответственности за управление транспортными средствами в нетрезвом состоянии.

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