Водитель тягача в нетрезвом состоянии устроил ДТП, где погибли два человека

Трагедия унесла жизни двух людей, находившихся в легковой машине — водителя и 60-летней пассажирки. После аварии, водителю тягача была проведена процедура медосвидетельствования, которая подтвердила его состояние опьянения на момент аварии. Этот горький инцидент служит напоминанием о необходимости соблюдения правил дорожного движения и ответственности за управление транспортными средствами в нетрезвом состоянии.