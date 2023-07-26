Водитель тягача в нетрезвом состоянии устроил ДТП, где погибли два человека

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
Modified Сегодня, 07:37
Updated Сегодня, 07:37
Сообщение об этом поступило от пресс-службы региональной полиции, пишет ФедералПресс.
Инцидент произошел около 02:00 на трассе «Сибирь», когда большегруз врезался в стоявший на запрещающий сигнал светофора кроссовер Haval Jolion. В результате удара машина вылетела на встречную полосу движения, где столкнулась с грузовым транспортом с прицепом.
Трагедия унесла жизни двух людей, находившихся в легковой машине — водителя и 60-летней пассажирки. После аварии, водителю тягача была проведена процедура медосвидетельствования, которая подтвердила его состояние опьянения на момент аварии. Этот горький инцидент служит напоминанием о необходимости соблюдения правил дорожного движения и ответственности за управление транспортными средствами в нетрезвом состоянии.