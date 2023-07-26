Во взрослый суровый мир. Четыре тысячи мальков стерляди выпустили в Иртыш

Posted Сегодня, 07:21
Published Сегодня, 07:21
Modified Сегодня, 07:24
Updated Сегодня, 07:24
Вчера, 25 июля, в Иртыш на территории Омской области выпустили новую партию осетровой рыбы. Молодую стерлядь вырастили на местном заводе товарного рыбоводства и аквакультуры «Бородино». В общей сложности в реку были отправлены 4 190 особей.
Как рассказали в региональном минприроды, средний вес одного — 3,9 грамма. По данным ведомства, мальки в этом размере будут не так доступны для хищников. Собственно, в регионе подобные мероприятия проводятся ежегодно.
На заводе есть все условия для выведения рыбы, малышей растят, а потом выпускают в водоемы. Там мальки привыкают к естественному корму.