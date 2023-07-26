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Во взрослый суровый мир. Четыре тысячи мальков стерляди выпустили в Иртыш

26 июля 2023, 07:21
Фото: минприроды Омской области

В Омской области больше четырех тысяч мальков стерляди выпустили в Иртыш

Молодняк должен приспособиться питаться естественными кормами.

Вчера, 25 июля, в Иртыш на территории Омской области выпустили новую партию осетровой рыбы. Молодую стерлядь вырастили на местном заводе товарного рыбоводства и аквакультуры «Бородино». В общей сложности в реку были отправлены 4 190 особей.

Как рассказали в региональном минприроды, средний вес одного — 3,9 грамма. По данным ведомства, мальки в этом размере будут не так доступны для хищников. Собственно, в регионе подобные мероприятия проводятся ежегодно.

Фото: минприроды Омской области

На заводе есть все условия для выведения рыбы, малышей растят, а потом выпускают в водоемы. Там мальки привыкают к естественному корму.

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#Алина Ясинская#Экология#Новости#Омская область#Иртыш#Река Иртыш#Минприроды#Рыба
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